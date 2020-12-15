20 отельных номеров с лучшими в мире видами из окна (фото)
Эти оригинальные интерьеры удивлять каждого
Хорошие отели, как правило, строят в очень красивых местах – в исторических кварталах, возле набережной или рядом с живописным парком. Ведь красивый вид из окон – то, чем гордятся владельцы гостиницы и то, что непосредственно влияет на стоимость номеров.
Также важную роль играет и дизайнерское решение – специалисты пытаются подобрать максимально гармоничный интерьер, чтобы пейзаж за окном выглядел просто сногсшибательно!
Кстати, на Reddit есть страничка, где собраны фотографии самых красивых отельных номеров в мире. Вот, какие снимки понравились подписчикам больше всего:
Напомним, в Instagram также есть страница под названием Ugly Irish Houses ("Безобразные дома Ирландии"). Здесь появляются фотографии самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов.
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