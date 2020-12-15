20 отельных номеров с лучшими в мире видами из окна (фото)

Эти оригинальные интерьеры удивлять каждого

Хорошие отели, как правило, строят в очень красивых местах – в исторических кварталах, возле набережной или рядом с живописным парком. Ведь красивый вид из окон – то, чем гордятся владельцы гостиницы и то, что непосредственно влияет на стоимость номеров.

Также важную роль играет и дизайнерское решение – специалисты пытаются подобрать максимально гармоничный интерьер, чтобы пейзаж за окном выглядел просто сногсшибательно!

Кстати, на Reddit есть страничка, где собраны фотографии самых красивых отельных номеров в мире. Вот, какие снимки понравились подписчикам больше всего:

1. Номер с камином в Северной Италии

2. Комната со стеклянным полом

3. На яхте

4. Спальня с невероятным видом, Нью-Йорк

5. Гостиная с потрясающим видом в Мексике

6. Зимний пейзаж, Турция

7. Гостиничный номер в Японии

8. Комната для чаепития в Китае

9. Уютный номер у реки в джунглях

10. Тишина и уют

11. Отель Riad Yasmine в Марракеше

12. Большой душ и ванна с видом на горы

13. Номер на острове Сен-Луи, Париж

14. Отель в Норвегии

15. Деревянная спальня, Монтана (США)

16. Ванная комната с потрясающим видом, Тайвань

17. Панорамный вид на Тихий океан

18. Люкс в Киото, Япония

19. Сказочный вид на Капри, Италия

20. Романтическая атмосфера в Париже

Напомним, в Instagram также есть страница под названием Ugly Irish Houses ("Безобразные дома Ирландии"). Здесь появляются фотографии самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов.

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