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20 отельных номеров с лучшими в мире видами из окна (фото)

Сегодня, 11:57

Эти оригинальные интерьеры удивлять каждого

Хорошие отели, как правило, строят в очень красивых местах – в исторических кварталах, возле набережной или рядом с живописным парком. Ведь красивый вид из окон – то, чем гордятся владельцы гостиницы и то, что непосредственно влияет на стоимость номеров.

Также важную роль играет и дизайнерское решение – специалисты пытаются подобрать максимально гармоничный интерьер, чтобы пейзаж за окном выглядел просто сногсшибательно!

Кстати, на Reddit есть страничка, где собраны фотографии самых красивых отельных номеров в мире. Вот, какие снимки понравились подписчикам больше всего:

1. Номер с камином в Северной Италии

Фото: Reddit | RoomPorn

2. Комната со стеклянным полом

Фото: Reddit | RoomPorn

3. На яхте

Фото: Reddit | RoomPorn

4. Спальня с невероятным видом, Нью-Йорк

Фото: Reddit | RoomPorn

5. Гостиная с потрясающим видом в Мексике

Фото: Reddit | RoomPorn

6. Зимний пейзаж, Турция

Фото: Reddit | RoomPorn

7. Гостиничный номер в Японии

Фото: Reddit | RoomPorn

8. Комната для чаепития в Китае

Фото: Reddit | RoomPorn

9. Уютный номер у реки в джунглях

Фото: Reddit | RoomPorn

10. Тишина и уют

Фото: Reddit | RoomPorn

11. Отель Riad Yasmine в Марракеше

Фото: Reddit | RoomPorn

12. Большой душ и ванна с видом на горы

Фото: Reddit | RoomPorn

13. Номер на острове Сен-Луи, Париж

Фото: Reddit | RoomPorn

14. Отель в Норвегии

Фото: Reddit | RoomPorn

15. Деревянная спальня, Монтана (США)

Фото: Reddit | RoomPorn

16. Ванная комната с потрясающим видом, Тайвань

Фото: Reddit | RoomPorn

17. Панорамный вид на Тихий океан

Фото: Reddit | RoomPorn

18. Люкс в Киото, Япония

Фото: Reddit | RoomPorn

19. Сказочный вид на Капри, Италия

Фото: Reddit | RoomPorn

20. Романтическая атмосфера в Париже

Фото: Reddit | RoomPorn

Напомним, в Instagram также есть страница под названием Ugly Irish Houses ("Безобразные дома Ирландии"). Здесь появляются фотографии самых безобразных, причудливых и безвкусно оформленных домов.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Кроме этого, мы рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий.

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Источники: Сегодня , reddit.com/r/RoomPorn
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