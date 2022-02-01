Під'їдання чи перекушування – як зрозуміти, що ви їсте зайве

Постійне під'їдання печивом, цукерками та навіть здоровою їжею призведе до зайвих калорій та набору ваги. А заплановане правильне перекушування – навпаки

Зрозуміти, що ви під'їдаєте і їсте зайве, можна за постійним хаотичним потягом до продуктів, а ось заплановані перекушування - корисні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Перекушування здоровою їжею потрібні за активного способу життя, медичними показаннями і не тільки. Як відрізнити корисне перекушування від під'їдання, яке не принесе користі – допомогла розібратися дієтолог Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Чому ми під'їдаємо, навіть якщо не голодні

Часто емоційний голод або просто нудьга призводить до того, що руки тягнуться за чимось смачненьким. Але для одних смачне – це цукерка, а для інших – волоський горіх або шматочок яблука.

Під'їдання – це незапланований, тобто спонтанний прийом їжі, що часто відбувається не через те, що ми голодні, а компульсивно. Мета під'їдання – зовсім не бажання вгамувати фізіологічний голод, а, наприклад, заїсти стрес.

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Здоровий перекус – це невеликий за обсягом і гармонійний за складом продуктів, некалорійний прийом їжі, який людина планує заздалегідь. І виникає бажання перекусити не спонтанно, а поступово, не раніше ніж через 3-4 години після основного прийому їжі.

Навіщо потрібні перекушування і кому?

Перекус може знадобитися, якщо:

три основних прийоми їжі на день для людини недостатньо, а чотири повноцінні об'ємні тарілки – багато

людина багато тренується

людина веде дуже активний спосіб життя

є медичні показання, наприклад, захворювання травних органів

перекушування також потрібні дітям та літнім людям

якщо ви не встигаєте до обіду чи вечері, а почуття голоду вже на "1" із "10" балів, то краще перекусити. Тоді ви не переїсте, коли нарешті дістанетеся трапези. Якщо ж у таких випадках почуття голоду немає, то не варто змушувати себе щось їсти, дочекайтеся обіду чи вечері.

Правильно організоване перекушування не призведе до надлишку добового споживання калорій. А ось із під'їданням якраз навпаки.

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Правильно організований перекушування не призведе до надлишку добового споживання калорій / Фото: unsplash.com

Навіть якщо під'їдати здоровими продуктами, але хаотично, то таке незбалансоване харчування призведе до значного перевищення добового споживання калорій. І насправді такі під'їдання не потрібні та не корисні.

У чому ж користь перекушування і шкода під'їдання?

Під'їдання руйнують нашу культуру харчування та можуть призвести до розладу харчової поведінки. Оскільки систематичне під'їдання та ще й калорійною шкідливою їжею "перебиває" апетит. У результаті людина перестає повноцінно обідати чи вечеряти.

Сплановані перекушування – нормальна складова в стратегії здорового харчування . Навіть цукровий діабет, метаболічний синдром та інсулін резистентність не є протипоказанням для несолодких перекусів. Про стрибки інсуліну говорять тоді, коли за день п'ється 5 разів кава чи чай із цукром або сиропами.

Додаткові пари несолодких перекусів допоможуть підтримати ваше здоров'я та травлення / Фото: freepik.com

Дієтологічний світ акцентується на щоденному триразовому харчуванні, але не забороняє додаткові 2 несолодкі перекушування. Якщо ви – на схудненні або програмі підтримки ваги, то в результаті грає роль харчування протягом дня в цілому.

А чим перекушувати на роботі?

Для правильного перекушування годиться те, що зручно брати із собою, але вимагає підготовки вдома. Наприклад, нежирний йогурт, кисломолочний сир, кефір – до них можна додати фрукти чи ягоди, насіння, горіхи.

Також підійде шматочок цільнозернового хліба, сир, 30 г горішків. Можна взяти готову страву – пару різних сирів, запіканку, саморобне печиво.

Заздалегідь підготовлені овочі та фрукти, цільнозерновий хліб, сир, горішки – приклади правильних перекусів / Фото: freepik.com

Підійдуть фрукти чи ягоди, смузі; відварене яйце з ложкою квасолі; нарізані овочі та ложка хумусу чи сиру. Хороший перекус вийде із запеченого яблука, 1 столової ложки гарбузового насіння. Або зробіть салат "алякапрезе": помідор, моцарелла, базилік, олія оливкова.

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