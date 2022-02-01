Подъедание или перекус – как понять, что вы едите лишнее

Постоянное подъедание печеньем, конфетой и даже здоровой едой приведет к лишним калориям и набору веса. А запланированный правильный перекус – наоборот

Понять, что вы подъедаете и едите лишнее, можно по постоянной хаотичной тяге к продуктам, а вот запланированные перекусы - полезны / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Перекусы здоровой едой нужны при активном образе жизни, по медицинским показаниям и не только. Как отличить полезный перекус от подъедания, которое не принесет ползу – помогла разобраться диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Почему мы подъедаем, даже если не голодны

Часто эмоциональный голод или по просто скука приводит к тому, что руки тянутся за чем-то вкусненьким. Но для одних вкусное – это конфета, а для других – грецкий орех или кусочек яблока.

Подъедание – это незапланированный, то есть спонтанный прием пищи. Который часто происходит не столь из-за того, что мы голодны, а компульсивно. Цель подъедания – вовсе не желание утолить физиологический голод, а, например, заесть стресс.

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Здоровый перекус – это небольшой по объему и гармоничный по составу продуктов, некалорийный прем пищи, который человек планирует заранее. И возникает желание перекусить не спонтанно, а постепенно, и не ранее чем через 3-4 часа после основного приема пищи.

Зачем нужны перекусы и кому?

Перекус может понадобиться, если:

три основных приема пищи в день для человека недостаточно, а четыре полноценные объемные тарелки – много

человек много тренируется

человек ведет очень активный образ жизни

есть медицинские показания, например, заболевания пищеварительных органов

перекусы также нужны детям и пожилым людям

если вы не успеваете к обеду или ужину, а чувство голода уже на "1" из "10" баллов, то лучше перекусить. Тогда вы не переедите, когда наконец доберетесь до трапезы. Если же в таких случаях чувства голода нет, то не стоит себя заставлять что-то есть, дождитесь обеда или ужина.

Правильно организованный перекус не приведет к избытку суточного потребления калорий. А вот с подъеданием как раз наоборот.

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Правильно организованный перекус не приведет к избытку суточного потребления калорий / Фото: unsplash.com

Даже если подъедать здоровыми продуктами, но делать это хаотично, то такое несбалансированное питание приведет к значительному превышению суточного потребления калорий. И на самом деле такие подъедания не нужны и не полезны.

В чем же польза перекусов и вред подъедания?

Подъедания разрушают нашу культуру питания и могут привести к расстройству пищевого поведения. Поскольку систематическое подъедание, да еще калорийной вредной пищей "перебивает" аппетит. В итоге человек перестает полноценно обедать или ужинать.

Спланированные перекусы – нормальная составляющая в стратегии здорового питания. Даже сахарный диабет, метаболический синдром и инсулин резистентность не является противопоказанием для НЕсладких перекусов. О скачках инсулина говорят тогда, когда за день пьется 5 раз кофе или чай с сахаром или сиропами.

Дополнительные пару несладких перекусов помогут поддержать ваше здоровье и пищеварение / Фото: freepik.com

Диетологический мир акцентируется на ежедневном трехразовом питании, но не запрещает дополнительные 2 несладких перекуса. Если вы – на похудении или программе поддержания веса, то в результате играет роль питание в течение дня в целом.

А чем перекусывать на работе?

Для правильного перекуса годится то, что удобно брать с собой, но требует подготовки дома. Например, нежирный йогурт, кисломолочный сыр, кефир – в них можно добавить фрукты или ягоды, семена, орехи.

Также подойдет кусочек цельнозернового хлеба, творожный сыр, 30 грамм орешков. Можно взять готовое блюдо – пару 2 творожников, запеканку, самодельное печенье.

Заранее подготовленные овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб, сыр, орешки – примеры правильных перекусов / Фото: freepik.com

Подойдут фрукты или ягоды, смузи; отварное яйцо с ложкой фасоли; нарезанные овощи и ложка хумуса или сыра. Хороший перекус выйдет из запеченного яблока, 1 столовой ложки тыквенных семян. Или сделайте салат "алякапрезе": помидор, моцарелла, базилик, масло оливковое.

Также читайте:" Чем перекусить без вреда для здоровья".