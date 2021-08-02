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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Якими продуктами корисніше за все перекушувати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
2 серпня, 17:00
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Чіпси, цукерки, булки, солодка газована вода, якими ми перекушуємо – зовсім не приклад корисного перекусу. Як перекусити з користю для здоров'я – в матеріалі
Найкорисніше перекушувати несолодкими яблуками, горішками, овочами
Найкорисніше перекушувати несолодкими яблуками, горішками, овочами / Фото: Сьогодні

Фрукти, якими влітку багато хто любить перекусити, безумовно, набагато здоровіше цукерок або хот-догів, але схуднути допоможуть далеко не всі з них. Якими продуктами корисніше за все перекушувати , як організувати правильний перекус, чому солодкі фрукти – не найкращий продукт для цього, розповіла наш постійний експерт, психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен .

Ксенія Рен
Ксенія Рен / Фото: пресслужба

А ми зібрали для вас 10 лайфхакыв, що допоможуть провести серпня веселіше і з користю.

У чому взагалі важливість перекусів?

У сучасному світі, обтяженому швидким темпом, дуже важливо правильно організувати не тільки сніданки, обіди та вечері, а й перекуси. Люди часто пропускають другий сніданок і полуденок, в результаті потім дивуються, звідки ж так швидко беруться зайві кілограми? Звідти, що організм намагається надолужити згаяне і голод "змушує" нас поглинати більше калорій в обід і на вечерю.

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А якщо ви ще й не обідали, перебивши кавою або чаєм з печивом, то й тим більше.Тому важливо, як повноцінно снідати, так і організувати перекушування на роботі .

Зараз час сезонних фруктів і овочів, дуже корисно і здорово використовувати ці продукти в якості перекусів.

Багато хто бере на роботу банани – це відповідний фрукт для перекусу?

Якщо у вас немає зайвої ваги, ви харчуєтеся раціонально і цілі схуднути у вас в зараз немає, то періодично можна перекушувати і бананами. Але у цього фрукта високий глікемічний індекс, тобто він містить багато фруктози. А налягання на фрукти з високим вмістом фруктози призведе до того, що організм переварить її в цукор і відкладе у вигляді жирових запасів .

Для перекусів годяться несолодкі ягоди, фрукти і овочі
Для перекусів годяться несолодкі ягоди, фрукти і овочі / Фото: Pixabay

Якщо ви хочете харчуватися більш здорово і раціонально, схуднути і замінили перекушування з печива і цукерок на солодкі фрукти, то "прогнати" зайві кілограми не вийде. також можна з'їсти фрукт в кінці обіду тоді ввечері вас не буде так сильно тягнути на солодке.

Тому фрукти, особливо солодкі, вживаємо помірно і в 1-ій половині дня.

А для перекусів більше годяться несолодкі фрукти і овочі – кислі яблука, ягоди, особливо темних кольорів (лохина, чорниця, смородина, аґрус і т.д., але не виноград – він солодкий), нарізаний скибочками огірочок або морква. Або тушковані овочі – кабачки, баклажани, перець і т.д.

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Важливий момент: нарізати овочі краще безпосередньо перед тим, як їсти. Особливо якщо ви любите салати. Також для другого сніданку або полуденку годяться якісні кисломолочні нежирні продукти, горішки, сухофрукти. І не забувайте про питний режим, особливо в спеку, а також не пропускайте обід.

Чим же так важливий обід?

Обід – це самий фундаментальний прийом їжі, в цей час наші травні ферменти найбільш активні. В обід добре приймати білкову та вуглеводну їжу, організм в цей час найкраще зможе її засвоїти. Тому не терпіть голод до вечору, пообідайте. Якщо берете обіди з собою на роботу – то не забувайте їх правильно транспортувати і зберігати, щоб їжа не зіпсувалася .

На обід добре "зайде" м'ясо (крім свинини) або жирненький лосось, цільнозерновий каша, якщо хочете щось веганське – овочевий суп, наприклад, гарбузовий, до м'яса – теж добре салат з овочів. Головне – не переїдати зелені і овочів, які можуть викликати бродіння в кишківнику (наприклад, шпинат, редис, деякі види капусти).

Після ситного обіду до вечері, якщо з'являється відчуття голоду, організуйте полуденок.

Наприклад, якщо другий сніданок складався з кислого яблука, жмені ягід або горішків, то з'їжте на полуденок йогурт (тільки несолодкий) або сир.

Для корисних перекусів підходять йогурти, кефір, але тільки не солодкі
Для корисних перекусів підходять йогурти, кефір, але тільки не солодкі / Фото: Pixabay

Важливо: улюблені багатьма так звані "фітнес-каші" для перекусів краще не вибирати: це перероблені продукти, вони теж швидко трансформуються в цукор, гальмуючи при цьому процес спалювання жиру.

Якщо часто їсти такі каші, то можна досить швидко набрати зайву вагу. Якщо любите каші і шукаєйте здорову альтернативу "кашам-хвилинкам" – тоді зверніть увагу на цільнозернові крупи – гречку, перловку, пшоно.

Також раніше ми писали, як зробити перекус корисним.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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