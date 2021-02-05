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Повинні знати всі! 5 правил по догляду за шкірою рук і обличчя взимку

Сьогодні, 13:19

Зима – це великий стрес для нашої шкіри

Холодна пора і мінус за вікном сильно позначаються на шкірі. Особливо зараз, коли обличчя покрите випарами від дихання через маску. Це додатково травмує шкіру в морози. Як уберегти обличчя і руки, і як носити маску на вулиці, щоб не завдати шкоди їхньому здоров'ю, розповіла "Сьогодні" дерматолог-косметолог Світлана Лисенко.

Сюжет Тетяни Лазарчук, Максима Савченка і Валерія Рябченка
Відео: Сьогодні

Зима – це великий стрес для нашої шкіри обличчя і рук. Тут можуть бути і почервоніння, і роздратування, і загостритися хронічні захворювання шкіри. Втім вихід завжди є. В жодному разі не нехтувати доглядом в холодну пору, радять дерматологи і косметологи, адже холод виморожуємо з верхніх шарів вологу і таким чином ми піддаємо нашу шкіру крім стресового ще й механічного впливу.

Як правильно доглядати за шкірою взимку: 5 правил

Домашні маски добре зволожують суху шкіру
Домашні маски добре зволожують суху шкіру
Фото: freepik.com

Щоб шкіра краще пережила зиму, фахівці називають п'ять основних правил по догляду:

  • в зимовий період ми наносимо крем не пізніше ніж за 40 хвилин до виходу на вулицю.
  • міняємо крем місцями: зволожуючий ми наносимо наніч, а поживний і захисний – зранку.
  • уберегти обличчя допоможуть відвідування косметолога. У салоні краще замовити відновлювані і вітамінні маски. Наприклад, гіалуронова маска створить депо вологи, зволожить та заспокоїть вашу шкіру, говорить дерматолог. Коштує така процедура близько 300 гривень.
  • допомогти шкірі можна і вдома. Для поживних масок можна використовувати молочні продукти – сметана, кефір. Також можна використовувати яйце і жири рослинного походження, радить дерматолог.
  • будьте обережніше з носінням масок на вулиці! Під нею утворюється конденсат, який зрадницьки зволожує обличчя. А це додатковий ризик обмороження. Тому знімати маску бажано тільки в приміщенні.

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здоров'я шкіра руки
Джерело: Сьогодні
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