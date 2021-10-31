Лікар Комаровський розповів про протипоказання до вакцинації від COVID-19.

Євген Комаровський наполягає, що першу дозу вакцини від коронавірусу треба робити, а що щодо другої – покаже реакція вашого організму

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання, що стосуються вакцинації та коронавірусу.

Такий момент – якщо після першої дози, якщо ви зробили щеплення, наприклад, Пфайзером, і якщо у вас нормальна температура, немає гострого періоду інфекційної хвороби, коли ви не можете встати з ліжка від хвороби, то ви йдете і вакцинуєтеся вдруге, – сказав лікар Комаровський. Якщо на першу дозу буде гостра алергічна реакція, то це буде явне протипоказання до другої дози. Але до першої дози протипоказань немає.

Але багатьох хвилює питання, чи можна робити щеплення, якщо проблеми із серцем, оскільки раніше сам Євген Комаровський говорив, що вакцини можуть викликати міокардит (запалення серцевого м'яза).

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Якщо на першу дозу буде гостра алергічна реакція, це буде явне протипоказання до другої дози. / Фото: скріншот

А у людей з тромбозом взагалі страх перед тим, що щеплення посилить стан ще більше.

Тобто вакцинуватися я боюся, а хворіти – не боюся?, – парирував лікар Комаровський, – тоді виходить, що повернулися до того, з чого починали.

Якщо після вакцинації піднялася висока температура, то відомий педіатр радить прийняти ібупрофен та розслабитися.

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