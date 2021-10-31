Доктор Комаровский рассказал про противопоказания к вакцинации от COVID-19

Евгений Комаровский настаивает, что первую дозу вакцины от коронавируса надо делать, а что на счет второй – покажет реакция вашего организма

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

Такой момент – если после первой дозы если вы сделали прививку, например, Пфайзером, и если у вас нормальная температура, нет острого периода инфекционной болезни, когда вы не можете встать с кровати от болезни, то вы идете и вакцинируетесь повторно,- сказал доктор Комаровский,- Если на первую дозу будет острая аллергическая реакция, то это будет явное противопоказание ко второй дозе. Но к первой дозе противопоказаний нет.

Но многих волнует вопрос, можно ли делать прививку, если проблемы с сердцем, поскольку ранее сам Евгений Комаровский говорил, что вакцины могут вызывать миокардит (воспаление сердечной мыщцы).

Реклама

Если на первую дозу будет острая аллергическая реакция, то это будет явное противопоказание ко второй дозе / Фото: скриншот

А у людей с тромбозом вообще страх перед тем, что прививка усугубит состояние еще больше.

То есть вакцинироваться я боюсь, а болеть – не боюсь?,- парировал доктор Комаровский,- тогда получается, что вернулись к тому, с чего начинали.

Если же после вакцинации поднялась высокая температура, то известный педиатр советует принять ибупрофен и расслабиться.

Реклама

Также мы ранее писали, как отличить коронавирус от ОРВИ.