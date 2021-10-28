Лікар Комаровський розповів, коли і як повернути смак та запах після коронавірусу

Євген Комаровський розповів, що період відновлення смаку або вкусу після коронавірусу – індивідуальний, у когось він довший і навпаки, але прискорити процес неможливо

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання, що стосуються вакцинації та коронавірусу.

Один з них – коли повернеться смак після перенесеного ковіда і чи можна прискорити цей процес. Повернути смак після перенесеної коронавірусної інфекції будь-якими прискореними методами неможливо. Вихід – лише терпляче чекати, коли смак відновиться, продовжуючи вживати заходів, щоб не захворіти повторно.

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Смак після перенесеного ковіда у кожного відновлюється у різні терміни, залишається лише чекати / Фото: скріншот

Євген Комаровський переніс коронавірус у легкій формі, а смак у популярного педіатра відновився лише за 8 місяців після хвороби. У деяких людей цей процес займає навіть понад півтора року. Тому кандидат медичних наук вкотре закликає вакцинуватися, щоб знизити ризики захворіти та отримати ускладнення.

Також часто Комаровського запитують, чи скоро буде українська вакцина і чи можна їй довіряти. Лікар відповів, що найімовірніше у нас у країні просто розливатимуться по ампулах те, що привезуть з інших країн. Тобто це буде як український "Хюндай" чи "Фіат". Але це непогано.

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