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СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, коли і як повернути смак та запах після коронавірусу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 жовтня, 17:13
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Євген Комаровський розповів, що період відновлення смаку або вкусу після коронавірусу – індивідуальний, у когось він довший і навпаки, але прискорити процес неможливо

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання, що стосуються вакцинації та коронавірусу.

Один з них – коли повернеться смак після перенесеного ковіда і чи можна прискорити цей процес. Повернути смак після перенесеної коронавірусної інфекції будь-якими прискореними методами неможливо. Вихід – лише терпляче чекати, коли смак відновиться, продовжуючи вживати заходів, щоб не захворіти повторно.

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Смак після перенесеного ковіда у кожного відновлюється у різні терміни, залишається лише чекати
Смак після перенесеного ковіда у кожного відновлюється у різні терміни, залишається лише чекати / Фото: скріншот

Євген Комаровський переніс коронавірус у легкій формі, а смак у популярного педіатра відновився лише за 8 місяців після хвороби. У деяких людей цей процес займає навіть понад півтора року. Тому кандидат медичних наук вкотре закликає вакцинуватися, щоб знизити ризики захворіти та отримати ускладнення.

Також часто Комаровського запитують, чи скоро буде українська вакцина і чи можна їй довіряти. Лікар відповів, що найімовірніше у нас у країні просто розливатимуться по ампулах те, що привезуть з інших країн. Тобто це буде як український "Хюндай" чи "Фіат". Але це непогано.

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Нагадаємо, що раніше ми писали, чи справді вакцина Пфайзер викликає міокардит.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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