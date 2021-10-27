Лікар Комаровський пояснив, як відрізнити коронавірус від ГРВІ

Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" сказав, що при коронавірусі на другому тижні хвороби буває різке погіршення стану, на відміну від грипу.

Відрізнити коронавірус від ГРВІ складно, але стандартні дії лікування абсолютно однакові в обох випадках / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом, коли люди хворіють, вони все частіше сумніваються, що у них: коронавірус або грип . Чи існують певні симптоми для кожного захворювання? Лікар Євген Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", що потрібно одразу робити, якщо ви відчули нездужання.

Чим відрізняються симптоми ГРВІ та коронавірусу

Головне, що ви повинні знати, – симптоми дуже схожі, особливо у перші дні захворювання Але немає жодного симптому, який може бути лише при грипі та не з'явитися при коронавірусі.

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Сонливість і висока температура – ознаки і грипу, і коронавірусу / Фото: Pexels

Наприклад, вже відомо, що при коронавірусній інфекції дуже часто відбувається втрата нюху та смакових відчуттів. Але все це можливо і при грипі. Якщо у вас раптом зник нюх, це не говорить зі 100% ймовірністю про те, що у вас саме коронавірусна інфекція.

Але як таки зрозуміти, у вас коронавірус чи грип?

При коронавірусі принципово характерно те, що з другого тижня перебігу хвороби у вас можливе різке погіршення стану, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

За словами кандидата медичних наук, і те, й інше – вірусна інфекція. За її наявності стандартні дії абсолютно однакові і не залежать від того, чи це грип чи коронавірус.

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Але у нас зазвичай немає ефективних противірусних препаратів, – сказав Євген Комаровський. – Тому ми маємо створити певні умови, щоб організм максимально швидко впорався із вірусом.

Тому якщо у вас з'явилися слабкість і нежить, болить горло, підвищилася температура, то лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" порадив тепло одягтися, пити багато рідини, знаходиться в приміщенні, де чисте та прохолодне повітря. Дотримуватися постільного режиму не обов'язково, якщо вам не хочеться.

Якщо у вас дуже висока температура, тоді прийміть жарознижувальні засоби, – сказав кандидат медичних наук. – Зазвичай це "Парацетамол" або "Ібупрофен". У будь-якому випадку поінформуйте про свій стан вашого сімейного лікаря.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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