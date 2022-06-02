Чому кабачок – топовий дієтичний овоч, плюс рецепт корисних оладок з нього

Кабачки допоможуть покращити не тільки травлення, а також стан шкіри та колір обличчя. З кабачків можна приготувати чудовий сніданок – наприклад, оладки

Кабачок - топовий дієтичний овоч, а рецепт корисних оладок підійде для сніданку / Фото: Getty Images

Кабачок у порівнянні з іншими зеленими овочами, прославився саме в дієтології через свої корисні якості: у цьому овочі багато цінних мікроелементів, а грубої клітковини – мало. Чим корисні кабачки, розповіла лікар тибетської медицини, консультант із здорового харчування Олена Бєляєва. А також поділилася рецептом простих та смачних кабачкових оладок.

Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

Реклама

Чим корисний кабачок для дорослих та дітей

У кабачку безліч поживних речовин, незважаючи на свою "водянистість", овоч багатий на вітаміни, особливо групи В і С. У кабачках при цьому саме жорсткої клітковини мало, тому страви з кабачків не подражнюють шлунок та кишківник, а в трохи обробленому термічному вигляді взагалі відмінно підходять при проблемах із травленням.

Кабачок не викликає здуття кишечника, тому він – один із найкращих дієтичних продуктів.

Кабачок не викликає здуття кишківнику, тому він – один із найкращих дієтичних продуктів. У кабачках містяться мікроелементи, необхідні нашому мозку, серцю, печінці та м'язам. Також кабачок часто використовують для прикорму малюків, оскільки овоч не алергенний.

Реклама

Кабачок ще корисний тим, що має сечогінний ефект, а калій у складі цього овочу допомагає виводити зайву рідину. Однак при значних набряках і проблемах з нирками, сечокам'яної хвороби, свою дієту (у тому числі і вживання кабачків) варто погодити з лікарем.

Кабачок часто використовують для прикорму малюків, оскільки овоч не алергенний.

А ще овоч допоможе покращити не тільки травлення, а й стан шкіри та колір обличчя. Кабачки можна трохи "притопити" на пательні, запекти, зварити чи приготувати на пару. Або приготувати оладки.

Реклама

Як приготувати оладки з кабачків

Таку страву можна приготувати на завтра для трьох, вам знадобиться:

два кабачки (приблизно по 150 грамів),

2 яйця,

пучок зелені (петрушка, зелена цибуля та один молодий зелений часник),

пшеничне борошно – одна ложка,

перець та сіль,

кокосова рафінована олія – 2 ложки.

Оладки з кабачків готуються лише 15 хвилин і цієї кількості вистачить на сніданок для всієї родини

Як приготувати:

1. Кабачки подрібнюємо на тертці або шатківниці для корейської моркви.

2. Додаємо до них яйця, нарізану зелень, перець та борошно. Акуратно перемішуємо.

3. Кокосове масло добре розігріваємо на сковороді. За допомогою столової ложки викладаємо на неї кабачкове тісто.

Потім обсмажуємо з кожного боку по 3-4 хвилини, трохи зменшивши вогонь. Солимо вже готову страву, так не виділиться багато соку з кабачків і борошна потрібно менше.

Також ми писали про ТОП-5 найкорисніших овочів червня, які не вдарять по гаманцю.

А ще дізнайтеся про користь ранніх овочів і як їх позбавити нітратів.