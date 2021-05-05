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ТОП-7 лайфхаків, які допоможуть мати неймовірний вигляд на будь-якому фото

Сьогодні, 19:38

Як правильно позувати, навіть якщо всю зиму прогулювала тренування

Секрет "фітоняшок" з Instagram зовсім не у відмові від глютену або особливих вправах. Просто вони краще за інших оволоділи мистецтвом позування і знають, як подати свою фігуру у вигідному світлі. Причому буквально: успіх кадру на 50% залежить від правильного освітлення (ви ж пам'ятаєте моторошні лампи в примірочних?). Цьому та іншим лайфхакам сьогодні вчимося на реальних прикладах! Читайте, як виглядати на фотографіях красиво без фотошопу і навіть без дієт

Постава

Правильна постава – це не лише здорово, але і красиво. Тому пора згадати про мамине "не сутулься". Все просто: плечі назад, груди вперед, підборіддя вгору. А далі можна як у "Службовому романі" – "и пошла на меня свободной походкой, нога от бедра, пошла"...

Фото: instagram.com/georgie.clarke

Висока талія

Не просто так Instagram-інфлюенсери закохані в купальники із завищеною талією. Вони роблять фігуру гармонійною і пропорційною. Це особливо актуально для володарок широких стегон.

Фото: instagram.com/georgie.clarke

Golden hour

Так називають першу годину після сходу сонця і останню перед заходом. Це найкомпліментарніше для фігури освітлення, яке м'яко розгладжує шкіру і надає їй сяйва. Також "золота година" красиво підкреслює рельєф м'язів. Навіть якщо вам здається, що підкреслювати нічого.

Фото: instagram.com/georgie.clarke

Прогин в попереку

На жаль, без нього сідниці можуть нагадувати пакетики з манною кашею. Встаньте впівоберта, прогніть спину, підніміться навшпиньки і зробіть крок уперед. Інша справа!

Фото: instagram.com/georgie.clarke

Селфі

Не мучте хлопця або подругу, вимагаючи від них ідеальних знімків. Контролювати позу, висоту камери і ракурс простіше самій. Згодом ви навчитеся правильно позувати і без дзеркала. Ось тоді зможете підключити до фотосесії близьких.

Фото: instagram.com/georgie.clarke

Контуринг

Не секрет, що всі атлети наносять автозагар перед змаганнями. Він робить тіло сухорлявим і рельєфним. А ви використовуйте конкуруючий засіб для макіяжу або бронзер, щоб зробити вигини виразними. Намалюйте тіні на животі та V-лінії на зовнішній поверхні стегон, потім добре їх розтушуйте.

Фото: instagram.com/georgie.clarke

Переносьте вагу тіла

Повірте, моделі в соцмережах тільки виглядають розслаблено і невимушено. Насправді вагу тіла вони завжди переносять на стопи або пальці ніг, щоб здаватися стрункішими сидячи. На підлозі можна спертися на п'яти, а на дивані – схрестити ноги, наближаючи фігуру до "пісочного годинника".

Фото: instagram.com/georgie.clarke

До речі, всі ці правила актуальні не лише для пляжних фотосесій і селфі. Складайте образи з добірки вбрань на травневі свята і вирушайте за класними кадрами!

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