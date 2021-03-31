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Зачесати, розпушити або лишити в спокої? Тренди в оформленні брів 2021

Сьогодні, 17:43

Спойлер: можна розслабитися

Із модними відтінками помад усе зрозуміло. Хоча дизайнери і пропонують часом щось неординарне, є безпрограшна червоно-рожева палітра. Інша справа — модні брови. Лише за останні 10 років вони пережили кілька революцій. Що вже говорити про далеке минуле, коли всі рівнялися на Марлен Дітріх і Едіт Піаф...

Сьогодні жодних ідеалів прагнути не треба. Ідеальна форма брів у вас вже є — та, якою нагородила природа. Варто лише трохи її підкреслити. Ми зібрали 5 головних трендів 2021, із яким ваші брови будуть виглядати і красиво, і природно.

М'яке тонування

Фото: instagram.com/larajadephotography

Відмовтеся від щільних текстур (помадок, крем-гелів) на користь тіней або олівця, який добре розтушовується. Відтінок має бути на 1-2 тони світлішим за волосся. Наносьте його зовсім небагато і дещо недбало: брови з драматичним вигином та ідеальним контуром — антитренд.

Укладка милом

Фото: instagram.com/beautyfulmag

Такий спосіб сподобається тим, хто не задоволений густотою брів. Змочіть щіточку для укладки (наприклад, чисту щіточку від туші), натріть її сухим милом і причешіть волоски. Брови матимуть акуратний вигляд і будуть здаватися об'ємнішими. До речі, мило можна пошукати спеціальне. Таке роблять не тільки іноземні, а й наші бренди — Mr.SCRUBBER, HOLLYSKIN, One fix.

Висвітлені брови

Фото: instagram.com/imiragemagazine

Цей макіяж ми підгледіли на показах весняно-літніх колекцій. Частково або повністю висвітлені брови виглядають цілком натурально, особливо, якщо не робити укладку. Слідувати щодня такому тренду важкувато, але кілька разів спробувати можна.

Прямі брови

Фото: instagram.com/kendalljenner

Тренд на брови з мінімальним вигином з'явився в Кореї. Тому таку форму ще називають K-brows. Найпалкіша її прихильниця — муза багатьох дизайнерів, модель Кендалл Дженнер. Прямі брови пом'якшують риси обличчя і роблять погляд загадковим. Утім, якщо від природи у вас зовсім інша форма, не поспішайте братися за щипчики. Для початку проконсультуйтеся з майстром по бровам.

Акцент на догляд

Фото: instagram.com/lara_gilles

Підкреслити зовнішню красу брів простіше, якщо вони доглянуті. Приймайте біоактивні добавки та вітаміни, користуйтеся кондиціонером для брів або маслами. Тоді для макіяжу вам знадобиться максимум один засіб — прозорий гель для брів

Нагадаємо, нещодавно внучка Ротару назвала б'юті-гаджет, який має бути в косметичці кожної.

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