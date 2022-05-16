Образ дня: Doja Cat з золотими сосками та з Сатурном на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022

Американське музичне видання Billboard нагородило артистів за видатні досягнення у музичних чартах і при комерційному просуванні їхньої творчості
Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні вночі у Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження музичної премії Billboard Music Awards 2022. Найяскравішим виходом стала поява реперші Doja Cat. Артистка доводить, що на червоній доріжці їй просто немає рівних.
Для свого ефектного виходу співачка Doja Cat обрала кутюрну сукню Schiaparelli. Ризикована, але й водночас елегантна корсетна сукня чорного кольору ідеально підкреслила фігуру артистки.
Doja Cat у кутюрній сукні Schiaparelli
На особливу увагу заслуговували деталі образу – золоті накладки на соски Agent Provocateur, трендові туфлі-ноги та сережки-вуха Schiaparelli.
Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/
Як аксесуар зірка обрала сумочку у вигляді планети Сатурн, що дуже актуально у розпал ретроградного Меркурія.
Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/
Сумка-Сатурн Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022 / Фото: instagram.com/dojacat/
Туфлі-ноги Schiaparelli / Фото: instagram.com/dojacat/
Реперша не лише ефектно з'явилася на церемонії, а й стала однією з найномінованіших артисток премії. Її представили у 14 категоріях. Більше було тільки у The Weeknd (17 номінацій).
Образ Doja Cat на червоній доріжці Billboard Music Awards 2022
Читайте також: Прихований меседж нарядів 47-річної ведучої Євробачення-2022.
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора