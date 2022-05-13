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Прихований меседж вбрання 47-річної ведучої Євробачення-2022 – дивіться фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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13 травня, 13:14
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За вечір другого півфіналу пісенного конкурсу Лаура Паузіні змінила відразу три наряди, з'являючись у сукнях червоного, білого та чорного кольорів італійського бренду Alberta Ferretti. Дивіться фото
Шикарне вбрання ведучої 66-го пісенного конкурсу Євробачення-2022
Шикарне вбрання ведучої 66-го пісенного конкурсу Євробачення-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повного фіаско образів у першому півфіналі Євробачення-2022 його ведуча Лаура Паузіні з'явилась у вбраннях італійського бренду Alberta Ferretti. Цього разу, італійська співачка виглядала ефектно.

Для другого півфіналу головного пісенного конкурсу Європи 47-річна Лаура обрала три сукні білого, червоного та чорного кольорів. Цікаво, що все вбрання для конкурсу зірка вибирає виключно від італійських дизайнерів, щоб віддати шану співвітчизникам.

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З Лаурою ми маємо тривалі стосунки, засновані на великій взаємній повазі. Вона сильна жінка, з характером, але водночас мила і радісна, з природною та усвідомленою жіночністю. Для такого особливого вечора разом із Лаурою ми вибрали силуети, які дозволили їй почуватися на сцені невимушено, але без шкоди для сценічного ефекту, – розповіла дизайнерка Альберта Феретті для італійського Vogue.

Так, у другому півфіналі 66-го конкурсу Євробачення Лаура Паузіні сяяла у червоній сукні Alberta Ferretti, яка була наче накинута поверх плісованої спідниці з тюлю.

Червоний образ Лаури Паузіні в Alberta Ferretti
Червоний образ Лаури Паузіні в Alberta Ferretti / Фото: Колаж: Сьогодні

Вона змінила цей образ на білу накидку з вишивкою кристалами та бахромою, одягнену поверх штанів палаццо.

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Білий образ Лаури Паузіні в Alberta Ferretti
Білий образ Лаури Паузіні в Alberta Ferretti / Фото: Колаж: Сьогодні

Третім образом зірки стала чорна атласна сукня силуету "русалка", прикрашена поясом із коштовностями та високими плісованими рукавами з тафти.

Чорний образ Лаури Паузіні в Alberta Ferretti
Чорний образ Лаури Паузіні в Alberta Ferretti / Фото: Колаж: Сьогодні

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Цікаво, що кольори біле, червоне та чорне мають визначне значення – це тріада, архетип людини та архетип людського суспільства. Справа в тому, що саме ці три кольори найчастіше зустрічаються в наскальному живописі первісних народів. Ця колірна тріада була притаманна різним культурам, у багатьох ставала традиційним наповненням, як, наприклад, українська вишивка.

Білий колір у давнину означав добро та щастя, чорний – його антипод – хаос і смерть. А червоний був символом крові – сили, без якої людина помирає.

Насправді, навіть не замислюючись, вибираючи вбрання певних відтінків, ми відображаємо традиційні протиставлення: життя і смерть, світло та пітьма, добро і зло, чистота та бруд, небо та земля, жіноче та чоловіче.

Можна сміливо сказати, що тріада біле-червоне-чорне – це певна мова підсвідомості, яка у сучасному світі порушує питання, пов'язані з політичними змінами у суспільстві.

Вам цікаво буде побачити вагітну Мішель Вільямс у сукні українського бренду.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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