Роби як Карл! 5 модних уроків від маестро Лагерфельда

Справжня рок-зірка в світі від-кутюр, великий і неповторний Карл Лагерфельд став іконою для багатьох поколінь. Розповідаємо, чому нас навчив великий Кайзер

Сьогодні великому кутюр'є виповнилося б 88 років / Фото: Vogue, instagram.com/choupetteofficiel

Сьогодні, 10 вересня, великому модельєру виповнилося б 88 років. Вплив, який Карл Лагерфельд справив на всю модну індустрію і на наш погляд на неї неможливо усвідомити. Він був одним з найпродуктивніших дизайнерів, одночасно працюючи креативним директором модних будинків Chanel і Fendi, а також над власним однойменним брендом. Лагерфельд працював в божевільному ритмі до останнього дня життя. Мода була одним з його захоплень, якій він присвятив життя.

Його смерть в 2019 році глибоко вразила весь світ. Сьогодні на його честь називають цілий вид павуків, Disney готує серіал під назвою "Карл Кайзер" про його шлях до визнання і слави, музеї присвячують виставки, а модні інсайдери продовжують з захопленням згадувати його кращі колекції.

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Нам же кутюр'є залишив велику спадщину, подібно самої Габріель Шанель. Розповідаємо, чому ми навчилися у великого Карла.

Знайти свій стиль

Сиве, затягнуте в низький хвіст волосся, сонцезахисні окуляри, чорний костюм з завуженими брюками, біла сорочка і краватка – саме таким ми уявляємо Карла Лагерфельда.

Кайзер виглядав так останні років 20 свого життя. На відміну від чорної водолазки, джинсів і старих кросівок Стіва Джобса, образ Карла дуже вишуканий. Та й ще це практично, культовому дизайнеру не доводилося багато часу витрачати на вибір щоденного одягу.

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Сам Карл, навіть не усвідомлюючи цього, створив цілісний образ поза часом, який згодом став культовим.

Поєднувати непоєднуване

Знайти в модній індустрії, де дизайнери кожен день звільняються через професійне вигорання, працелюбнішу і продуктивнішу людину складно донині. Можливо тому генію вдавалося створювати неймовірні, іноді суперечливі, тренди. Будь-то поєднання небесно-синього деніму і речей відтінку фуксії, кросівок з твідовим костюмом, який асоціювали з 50-річними жінками з Верхнього Іст-Сайда, або ж грі з багатошаровістю.

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Chanel Fall 1991 / Фото: Vogue

У свій час кросівки на кутюрному показі Chanel, як і джинси десятком років раніше, викликали чимало суперечок і критики. Карл же не звертав уваги на чужу думку і мав рацію. Через шість років нас вже не бентежить надівати кросівки під сукні.

Chanel Spring Couture 2014 / Фото: Vogue

Chanel Fall 2019 / Фото: Vogue

Гарно вбиратися в супермаркет

У 2014-му році маестро вирішив показати всьому світу, як потрібно ходити в супермаркет. Тоді для показу нової колекції він побудував цілий шопінг-центр Chanel. Моделі ходили в яскравих пальто, твідових костюмах і сукнях серед полиць з газованою водою, овочами і цукерками.

Chanel FW 2014 / Фото: Vogue

Лагерфельд говорив:

Спортивні штани – це ознака поразки. Якщо ви придбали їх, значить, ви остаточно втратили контроль над власним життям.

Ці правила стилю особливо пригадалися в період пандемії і повсюдних локдаунов, коли легінси і спортивки стали справжніми хітами сезону. Схоже, прийшла пора їх позбутися.

Chanel FW 2014 / Фото: Vogue

Полюбити кота свого як самого себе

Білосніжна блакитноока Шупетт схоже була самою коханою кішкою в світі. Карл не просто любив свою вихованку, він знімав її в рекламних кампаніях, робив з неї копії у вигляді м'яких іграшок, які продавалися по 499 євро, створював колаборації з б'юті-брендами.

Лагерфельд також подбав про тварину і після своєї кончини, згадавши її в заповіті.

ЗСЖ – це модно!

Мода на здоровий спосіб життя набирає обертів не по днях, а по годинах. І тут Карл став ще одним проповідником і законодавцем трендів. У віці 69 років він схуд на 40 кг, щоб костюми Еді Сліман створені для Dior сиділи на ньому ідеально.

З тих пір Кайзер не вживав цукор, сир і хліб, дотримувався низьковуглеводної і високобілкової дієти Дюкана.

На показі Chanel 1996 / Фото: Vogue

На показі Chanel Spring Couture 2014 / Фото: Vogue

Дивіться відео про останню колекцію Карла:

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