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Делай как Карл! 5 модных уроков от маэстро Лагерфельда

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 сентября, 17:30
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Настоящая рок-звезда в мире от-кутюр, великий и неповторимый Карл Лагерфельд стал иконой для многих поколений. Рассказываем, чему нас научил великий Кайзер
Сегодня великому кутюрье исполнилось бы 88 лет
Сегодня великому кутюрье исполнилось бы 88 лет / Фото: Vogue, instagram.com/choupetteofficiel

Сегодня, 10 сентября, великому модельеру исполнилось бы 88 лет. Влияние, которое Карл Лагерфельдпроизвел на всю модную индустрию и на наш взгляд на нее невозможно осознать. Он был одним из самых продуктивных дизайнеров, одновременно работая креативным директором модных домов Chanel и Fendi, а также над собственным одноименным брендом. Лагерфельд работал в сумасшедшем ритме до последнего дня жизни. Мода была одним из его увлечений, которой он посвятил жизнь.

Его смерть в 2019 году глубоко потрясла весь мир. Сегодня в его начесть называют целый вид пауков, Disney готовит сериал под названием "Карл Кайзер" о его пути к признанию и славе, музеи посвящают выставки, а модные инсайдеры продолжают с трепетом вспоминать его лучшие коллекции.

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Нам же кутюрье оставил великое наследие, подобно самой Габриель Шанель. Рассказываем, чему мы научились у великого Карла.

Найти свой стиль

Седые, затянутые в низкий хвост волосы, солнцезащитные очки, черный костюм с зауженными брюками, белая рубашка и галстук — именно таким мы представляем Карла Лагерфельда.

Кайзер выглядел так последние лет 20 своей жизни. В отличие от черной водолазки, джинсов и старых кроссовок Стива Джобса, образ Карла очень изысканный. Да и еще это практично, культовому дизайнеру не приходилось много времени тратить на выбор ежедневной одежды.

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Сам Карл, даже не осознавая этого, создал целостный образ вне времени, который впоследствии стал культовым.

Сочетать несочетаемое

Найти в модной индустрии, где дизайнеры каждый день увольняются из-за профессионального выгорания, более трудолюбивого и продуктивного человека сложно по сей день. Возможно поэтому гению удавалось создавать неимоверные, иногда противоречивые, тренды. Будь-то сочетание небесно-синего денима и вещей оттенка фуксии, кроссовок с твидовым костюмом, который ассоциировали с 50-летними дамами из Верхнего Ист-Сайда, или же игре с многослойностью.

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Chanel Fall 1991
Chanel Fall 1991 / Фото: Vogue

В своем время кроссовки на кутюрном показе Chanel, как и джинсы десятком лет ранее, вызвали немало споров и критики. Карл же не обращал внимания на чужое мнение и был прав. Спустя шесть лет нас уже не смущает надеть кроссовки под платья.

Chanel Spring Couture 2014
Chanel Spring Couture 2014 / Фото: Vogue

Chanel Fall 2019
Chanel Fall 2019 / Фото: Vogue

Наряжаться в супермаркет

В 2014-м году маэстро решил показать всему миру, как нужно ходить в супермаркет. Тогда для показа новой коллекции он построил целый шопинг-центр Chanel. Модели прогуливались в ярких пальто, твидовых костюмах и платьях среди полок с газировкой, овощами и конфетами.

Chanel FW 2014
Chanel FW 2014 / Фото: Vogue

Лагерфельд говорил:

Спортивные штаны – это признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью.

Эти правила стиля особенно припомнились в период пандемии и повсеместных локдаунов, когда легинсы и спортивки стали настоящими хитами сезона. Похоже, пора от них избавиться.

Chanel FW 2014
Chanel FW 2014 / Фото: Vogue

Возлюбить кота своего как самого себя

Белоснежная голубоглазая Шупетт похоже была самой обожаемой кошкой в мире. Карл не просто любил свою питомицу, он снимал ее в рекламных кампаниях, делал с нее копии в виде мягких игрушек, которые продавались по 499 евро, создавал коллаборации с бьюти-брендами.

Лагерфельд также позаботился о животном и после своей кончины, упомянув ее в завещании.

ЗОЖ — это модно!

Мода на здоровый образ жизни набирает обороты не по дням, а по часам. И тут Карл стал еще одним проповедником и законодателем трендов. В возрасте 69 лет он похудел на 40 кг, чтобы костюмы Эди Слимана созданные для Dior сидели на нем идеально.

С тех пор Кайзер не употреблял сахар, сыр и хлеб, придерживался низкоуглеводной и высокобелковой диеты Дюкана.

На показе Chanel 1996
На показе Chanel 1996 / Фото: Vogue

На показе Chanel Spring Couture 2014
На показе Chanel Spring Couture 2014 / Фото: Vogue

Смотрите видео о последней коллекции Карла:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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