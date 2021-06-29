Стан МакSим погіршився через ще одну хворобу – ЗМІ

На початку цього місяця співачка МакSим, також відома як Марина Абросимова, опинилася в лікарні. Зараз вона перебуває в штучній комі, лікарі оцінюють її стан як критичний.
Напередодні стало відомо, що медики виявили у МакSим ознаки серйозного захворювання. Вони вважають, що у співачки хвороба, що вражає печінку, яка могла призвести до погіршення здоров'я зірки. Це може бути хронічна стадія, пише МК.
Стан співачки як і раніше важкий. Лікарі побоювалися, що у Марини Абросимової може розвинутися зараження крові, адже на це вказувала низка симптомів, але це не підтвердилося.
Нагадаємо, що співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура. Проте було прийнято рішення не скасовувати виступ.
У МакSим майже повністю уражені легені. Зараз артистка перебуває під наглядом лікарів у приватній клініці "Медсі" у Відрадному – одному з районів Москви.
Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:
Раніше співачка МакSим зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям втратила третю дитину.