Стан МакSим погіршився через ще одну хворобу – ЗМІ

Співачці МакSим, яка перебуває в штучній комі, діагностували нове захворювання. Саме тому її стан міг погіршитися

Співачка МакSим знаходиться у важкому стані / Фото: instagram.com/maksimartist

На початку цього місяця співачка МакSим, також відома як Марина Абросимова, опинилася в лікарні. Зараз вона перебуває в штучній комі, лікарі оцінюють її стан як критичний.

Напередодні стало відомо, що медики виявили у МакSим ознаки серйозного захворювання. Вони вважають, що у співачки хвороба, що вражає печінку, яка могла призвести до погіршення здоров'я зірки. Це може бути хронічна стадія, пише МК.

Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

Стан співачки як і раніше важкий. Лікарі побоювалися, що у Марини Абросимової може розвинутися зараження крові, адже на це вказувала низка симптомів, але це не підтвердилося.

Нагадаємо, що співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура. Проте було прийнято рішення не скасовувати виступ.

У МакSим майже повністю уражені легені. Зараз артистка перебуває під наглядом лікарів у приватній клініці "Медсі" у Відрадному – одному з районів Москви.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше співачка МакSим зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям втратила третю дитину.