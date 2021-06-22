У зірки Татусевих дочок Лізи Арзамасової народиться син – ЗМІ
26-річна акторка Ліза Арзамасова вагітна від 47-річного Іллі Авербуха. Пара одружилася в грудні 2020 року
Ілля Авербух і Ліза Арзамасова, які одружилися в грудні минулого року, чекають на першого спільну дитину. Подружжя поки не розповідає про малюка, а ось їхні друзі охоче діляться інформацією про дитину зі ЗМІ.
Про стать майбутньої дитини 26-річної Арзамасової і 47-річного Авербуха проговорився колега фігуриста.
"Ілля і Ліза чекають на сина! Не приховують цього від своїх, але й не розповідають особливо. Вони світяться щастям", – розповів інсайдер виданню "КП".
Що у пари народиться хлопчик, заявила також телеведуча Алла Довлатова. "Давно не зустрічалися з Іллею. За цей час він одружився і скоро у них з Лізою народиться син. Нехай все буде добре", – цитує Довлатову "Стархіт".
Про те, що зірка "Татусеві дочок" Ліза Арзамасова і фігурист Ілля Авербух закрутили роман, стало відомо в липні 2020-го. У грудні того ж року вони офіційно побралися.
Ліза опублікувала зворушливе відео з РАГСу в своєму Instagram-акаунті.
У квітні цього року Арзамасова і Авербух повідомили, що у них народиться дитина. Для Лізи ця вагітність перша, а ось у Іллі вже є син від попереднього шлюбу.
Раніше Ілля Авербух був одружений із фігуристкою Іриною Лобачовою. Пара була в шлюбі з 1995 по 2007 рік. У 2004 році у них народився син Мартін, який після розлучення батьків залишився жити з батьком.
Дивіться сюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:
Ми також писали, що Ліза Арзамасова відповіла на критику в Мережі через роман з Авербухом.
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