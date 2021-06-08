Чоловік зірки Татусевих дочок Арзамасової прокоментував їхню 22-річну різницю у віці

Відомий фігурист і тренер Ілля Авербух одружився з 26-річною Єлизаветою Арзамасовою в грудні минулого року. Кілька місяців назад стало відомо про вагітність актриси

Єлизавета Аразамасова та Ілля Авербух Фото: instagram.com/averbukhofficial

На адресу 26-річної російської актриси Єлизавети Арзамасова і її 47-річного чоловіка, російського фігуриста і тренера Іллі Авербуха, посипалося багато критики після того, як громадськість дізналася про їхній роман. Проте, закохані вже встигли одружитися і тепер чекають на поповнення в родині.

Ілля Авербух вперше прокоментував той факт, що багатьом не зрозумілий його союз з Арзамасовою. В основному всіх хвилює немаленька різниця у віці подружжя. Раніше також ходили чутки, що Єлизавета і Ілля почали зустрічатися, коли актрисі було всього 17 років.

"Найважливіше моєїс людини нічого для мене немає. Все інше – суєта суєт. І навіть час витрачати не треба на якісь пояснення. Друзі, часу мало. Загрузнути у відповідях – безглуздо. Всі, кому хочеться говорити, будуть говорити. І будуть робити це нескінченно", – поділився 47-річний фігурист в інтерв'ю Аллі Довлатовій на "Русском Радио", повідомляє "СтархХит".

Єлизавета Аразмасова та Ілля Авербух Фото: Instagram

Пара не любить ділитися подробицями особистого життя, тому і Ілля, і Єлизавета в інтерв'ю уникають тему їхнього весілля, спільного життя і планів. Авербух зазначив, що вони з Арзамасовою і далі дотримуватимуться такого принципу.

"Не хочемо займати ваш час собою. Завжди даємо об'єктивну інформацію, щоб люди не витрачали час на домисли. Було три події важливих за останній час: ми сказали, що разом. Потім розписалися і стали чоловіком і дружиною. Потім зізналися, що чекаємо на нашого первістка", – сказав Ілля.

Раніше Єлизавета Арзамасова розмістила пост, в якому висловилася на адресу користувачів соціальної мережі, які негативно відреагували на новину про її стосунки з 47-річним Авербухом. Актриса зазначила, що реакція деяких коментаторів здивувала і засмутила її.

Про те, що пара одружилася, стало відомо в грудні 2020 року. Дивіться про це відеосюжет:

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