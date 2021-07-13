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Тіна Кароль вперше показала уривок невиданого кліпу. Його зняв Алан Бадоєв (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 липня, 13:07
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Шанувальники Тіни Кароль майже 10 років чекали на реліз її відео на пісню "Микроволновка". Сьогодні співачка опублікувала його, та не для всіх
Тіна Кароль презентувала кліп, який був знятий майже 10 років тому
Тіна Кароль презентувала кліп, який був знятий майже 10 років тому / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль і Алан Бадоєв майже 10 років тому зняли кліп на пісню "Микроволновка". Тоді відео фанати Кароль так і не побачили, але сьогодні співачка, яка раніше зізналася, що ледь не задихнулася під час виступу, зробила шанувальникам сюрприз.

В Instagram-акаунті Тіна анонсувала свій сольний концерт в Києві, а як бонус показала уривок з кліпу із розмальованою головою і рожевим волоссям.

Ось тільки повний кліп "Микроволновка" можуть побачити лише підписники Тіни Кароль на Patreon – за гроші.

Кліп не був виданий, бо моя сімейна історія тих років не була співзвучна з цією піснею і кліпом. Сьогодні настав час випустити цей кліп як подарунок шанувальникам. Незвичайна, зухвала, яскрава відеоробота, як і наша майбутня зустріч, – розповіла про відео Тіна.

До речі, це не єдиний кліп, знятий для Тіни Аланом Бадоєвим, який так і не побачила публіка. Ще є відео на пісню "Переживем измены".

Цього року Тіна Кароль виступила на Atlas Weekend як хедлайнер. Як зазначив генеральний директор фестивалю Дмитро Сидоренко, найбільша кількість глядачів відвідали саме шоу Тіни. Як воно пройшло, ми розповідали тут.

Дивіться також ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

Раніше Тіна Кароль відповіла на хейт, що обрушився на неї після виступу з пітоном на фестивалі Atlas Weekend.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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