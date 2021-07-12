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Тіна Кароль ледь не задихнулася під час виступу (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
12 липня, 15:39
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Співачка випустила сюжет про підготовку до виступу на Atlas Weekend, в якому розповіла про випадок, який міг обернутися трагедією
Тіна Кароль ледь не отруїлася димом від піротехніки на концерті
Тіна Кароль ледь не отруїлася димом від піротехніки на концерті / Фото: instagram.com/tina_karol

У неймовірному шоу Тіни Кароль на Atlas Weekend використовували піротехніку. Під час другого виступу співачки номер з платформою і феєрверками міг закінчитися для Тіни трагічно.

Кароль випустила щоденник Atlas Weekend в своєму YouTube-каналі, і якому показала будні фестивалю, підготовку до концерту і розповіла, як ледь не задихнулася.

Через велику кількість піротехніки, використаної в одній з постановок, Тіна опинилася в хмарі їдкого диму і ледь могла дихати.

Ця піротехніка, в перший день її було менше, в другій її стало більше. І ми ніколи не тестили з нею. І вийшло, що я опинилася в хмарі чадного газу... Я просто за ковтками повітря тягнулася. Уже мій мозок не розумів, що треба просто встати і дихати хоча б повітрям вище. Тобто, це як в диму чадного газу під час пожежі опинитися, – згадує Кароль.

Тіна Кароль в своєму масштабному шоу на Atlas Weekend використала пітона, якого тримала на плечах під час виконання однієї з пісень. Після цього співачці почали писати в соціальних мережах про те, що тварина – це не реквізит і вона може відчувати стрес.

Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий строк репетицій, він мені вже як рідний. Вчора на мене глянув – типу: "Може, досить?" Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася, – прокоментувала Тіна Кароль.

Дивіться також ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

Раніше ми коротко розповідали про останні скандали Тіни Кароль.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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