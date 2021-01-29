Тепер офіційно: Тіму Білоруських затримали з наркотиками

Представник артиста підтвердила інформацію

Сьогодні, 29 січня, в ЗМІ з'явилася інформація, що раніше співак Тіма Білоруських був затриманий за зберігання гашишу. Це підтвердила його піар-директорка, як повідомляє Telegram-канал Звездач.

Спочатку повідомлялося, що у Тіми вилучили два кілограми гашишу, які артист зберігав в своєму будинку в Мінську і тепер Тіма під домашнім арештом.

Пізніше з'ясувалося, що слідчий комітет Білорусі підтвердив затримання Білоруських, проте уточнив, що у артиста було 0,4 грама гашишу, а не два кілограми.

"За даними слідства, вночі 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів в Мінську співробітниками міліції був затриманий 22-річний молодик, при особистому обшуку у якого виявлено наркотичний засіб – гашиш, масою 0,4 грама", – пояснили в органах, передає Mash.

Фото: NEXTA

Тіма Білоруських – відомий білоруський співак і реп-виконавець. Одна з його найвідоміших пісень – "Мокрі кроси", яку артист випустив в 2018 році. Справжнє ім'я Тими – Тимофій Морозов. Хлопець народився в Мінську.

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