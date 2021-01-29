Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Тепер офіційно: Тіму Білоруських затримали з наркотиками

Сьогодні, 15:56

Представник артиста підтвердила інформацію

Сьогодні, 29 січня, в ЗМІ з'явилася інформація, що раніше співак Тіма Білоруських був затриманий за зберігання гашишу. Це підтвердила його піар-директорка, як повідомляє Telegram-канал Звездач.

Спочатку повідомлялося, що у Тіми вилучили два кілограми гашишу, які артист зберігав в своєму будинку в Мінську і тепер Тіма під домашнім арештом.

Пізніше з'ясувалося, що слідчий комітет Білорусі підтвердив затримання Білоруських, проте уточнив, що у артиста було 0,4 грама гашишу, а не два кілограми.

"За даними слідства, вночі 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів в Мінську співробітниками міліції був затриманий 22-річний молодик, при особистому обшуку у якого виявлено наркотичний засіб – гашиш, масою 0,4 грама", – пояснили в органах, передає Mash.

Фото: NEXTA

Тіма Білоруських – відомий білоруський співак і реп-виконавець. Одна з його найвідоміших пісень – "Мокрі кроси", яку артист випустив в 2018 році. Справжнє ім'я Тими – Тимофій Морозов. Хлопець народився в Мінську.

Нагадаємо, відомий американський репер Lil Wayne був звинувачений в зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів. Ми також повідомляли, що вдові Шона Коннері загрожує в'язниця і штраф за шахрайство.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Репер Dr. Dre госпіталізований з аневризмою головного мозку У США помер відомий репер MF Doom Morgenshtern після скандалу в Одесі знову виступить в Україні
наркотики співак репер
Реклама

Новини партнерів

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Михаил Ефремов заболел в колонии
Михаил Ефремов заболел в колонии
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца

Популярні статті

Сьогодні, 10:46Зірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

Сьогодні, 10:11Зірково

Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

Сьогодні, 05:02Психо

Гороскоп на 29 січня: Терезів чекає приємний вечір, а Скорпіонам потрібно усамітнитися

Вчора, 17:53Смачно

Рецепти десертів нашвидкоруч: кращі ідеї солодких страв

Вчора, 16:46Модно

Мільйон гривень! Ми знайшли найдорожчу труну в Києві (репортаж)

Вчора, 16:15Смачно

Як приготувати печінкові оладки: 7 простих рецептів

Вчора, 05:01Психо

Гороскоп на сьогодні 28 січня: Левам потрібен перепочинок, а Стрільців чекає стрімкий день

27 січняЗірково

"Він може стати овочем": син Алібасова про його стан

27 січняЗірково

У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина?

27 січняЗірково

Помер зірка серіалу "Молодіжка"

27 січняЗірково

Еллерт і Мішина чесно зізналися, що їх дико дратує одне в одному: відео

27 січняЗірково

"Дуже боляче": дочка Юлії Началової дала перше інтерв'ю після смерті мами

27 січняСмачно

Курага – в чому користь і як правильно вибрати сухофрукт

27 січняЗірково

"Найбільше щастя на світі": Анна Кошмал вперше показала свої фото під час вагітності

27 січняPR

Ірина Вишнетская – Senior Project Manager IT-індустрії

27 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 січня: Близнюки будуть рахувати прибуток, а Ракам будуть легко даватися переговори

Новини партнерів

Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
«Жертва пластики». Деми Мур шокировала своим лицом
«Жертва пластики». Деми Мур шокировала своим лицом
Очень неожиданно: Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Очень неожиданно: Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фото
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фото
В Одесі померла відома акторка: названо причину
В Одесі померла відома акторка: названо причину

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти