Репер Dr. Dre госпіталізований з аневризмою головного мозку

Зараз стан репера стабілізувався

55-річний американський репер і продюсер Dr. Dre (справжнє ім'я – Андре Ромеллу Янг) потрапив до реанімації з аневризмою судин головного мозку. Про це повідомляє People.

Днями репер переніс аневризму і був доставлений на машині швидкої допомоги у відділення інтенсивної терапії медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Його стан оцінювався як стабільний.

Dr. Dre Фото: Getty Images

Зараз, на щастя, Dr. Dre вже в свідомості. Він зміг зв'язатися зі своїми шанувальниками в Instagram, подякувавши їм за підтримку.

"Спасибі моїй родині, друзям і фанатам за переживання і добрі побажання. У мене все відмінно, я перебуваю під контролем чудових лікарів. Скоро випишусь з лікарні і повернуся додому. Дякую всім медичним фахівцям в Cedars. One Love", – написав репер.

Фото: instagram.com/drdre

Dr. Dre госпіталізували приблизно через пів року після того, як його дружина Ніколь Янг подала на розлучення після 24 років шлюбу. Відомо, що розлучення парі дався нелегко, були скандали. Андре і Ніколь зв'язали себе узами шлюбу в 1996 році. У них народилося двоє дітей: син Труйс і дочка Трулі.

Зараз дружина репера вимагає від нього на утримання по два мільйони доларів на місяць і ще не менше п'ять мільйонів на адвокатів.

Відзначимо, що Dr. Dre є одним з найбільш високооплачуваних і популярних реперів у світі. Вважається найважливішою фігурою в популяризації і одним з батьків-засновників стилю джи-фанк – одного з стилів хіп-хопу.

Нагадаємо, хворий на COVID-19 творець "Єралашу" Борис Грачевський знаходиться в реанімації. Ми також повідомляли, що двомісячного сина зірки "Гаррі Поттера" терміново госпіталізували.

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