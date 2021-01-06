Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Репер Dr. Dre госпіталізований з аневризмою головного мозку

Сьогодні, 09:48

Зараз стан репера стабілізувався

55-річний американський репер і продюсер Dr. Dre (справжнє ім'я – Андре Ромеллу Янг) потрапив до реанімації з аневризмою судин головного мозку. Про це повідомляє People.

Днями репер переніс аневризму і був доставлений на машині швидкої допомоги у відділення інтенсивної терапії медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Його стан оцінювався як стабільний.

Dr. Dre
Dr. Dre
Фото: Getty Images

Зараз, на щастя, Dr. Dre вже в свідомості. Він зміг зв'язатися зі своїми шанувальниками в Instagram, подякувавши їм за підтримку.

"Спасибі моїй родині, друзям і фанатам за переживання і добрі побажання. У мене все відмінно, я перебуваю під контролем чудових лікарів. Скоро випишусь з лікарні і повернуся додому. Дякую всім медичним фахівцям в Cedars. One Love", – написав репер.

Фото: instagram.com/drdre

Dr. Dre госпіталізували приблизно через пів року після того, як його дружина Ніколь Янг подала на розлучення після 24 років шлюбу. Відомо, що розлучення парі дався нелегко, були скандали. Андре і Ніколь зв'язали себе узами шлюбу в 1996 році. У них народилося двоє дітей: син Труйс і дочка Трулі.

Зараз дружина репера вимагає від нього на утримання по два мільйони доларів на місяць і ще не менше п'ять мільйонів на адвокатів.

Відзначимо, що Dr. Dre є одним з найбільш високооплачуваних і популярних реперів у світі. Вважається найважливішою фігурою в популяризації і одним з батьків-засновників стилю джи-фанк – одного з стилів хіп-хопу.

Нагадаємо, хворий на COVID-19 творець "Єралашу" Борис Грачевський знаходиться в реанімації. Ми також повідомляли, що двомісячного сина зірки "Гаррі Поттера" терміново госпіталізували.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У США помер відомий репер MF Doom Григорія Чапкіса госпіталізували з важкою пневмонією Передозування "Віагрою": 73-річного Барі Алібасова госпіталізували
репер госпіталізація
Реклама

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти