Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

София Ротару выступила на корпоративе в Воронеже: видео

Сегодня, 12:55

Видео опубликовали в Instagram

В декабре прошлого года директор Софии Ротару жаловался на отсутствие корпоративов,но, похоже, ситуация стала немного налаживаться. Вчера певица выступила в Воронеже на юбилее местного миллионера. Видео с корпоратива опубликовали в Instagram.

Мероприятие проходило в одном из самых модных отелей Воронежа. На корпоративе София Ротару исполнила свои самые популярные песни: "Червона рута", "Белый танец", "Хуторянка", "Одна калина", "Лаванда".

Armen Ogannisyan (@armen__hovhannisyan_)

Edgar Avanesov (@edgaravanesov)

Armen Ogannisyan (@armen__hovhannisyan_)

Напомним, ранее директор Софии Ротару жаловался, что из-за отсутствия концертов у певицы начались проблемы с финансами. Но артистка не намерена снижать гонорары. Также в декабре прошлого года София Ротару выступила на "Песне года" в Москве и исполнила песню "Червона рута".

Ранее София Ротару высказалась против замужества своей внучки Сони.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Внучка Софии Ротару показала редкие кадры со своим парнем из списка Forbes София Ротару в солнцезащитных очках собрала всю семью за праздничным столом: видео София Ротару выступила на концерте "95 квартала" в том же платье, что и на "Песне года": видео
концерт София Ротару
Источник: instagram.com/radzhablifoto/
Реклама

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Жена полузащитника «Шахтера» показала себя во всей красе!
Жена полузащитника «Шахтера» показала себя во всей красе!
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Звездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 18:00Вкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Вчера, 17:35Звездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

Вчера, 17:27Психо

Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

Вчера, 09:59Звездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

2 февраляВкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

2 февраляВкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

2 февраляЗвездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

2 февраляEvents

Именины Инны: поздравления с днем ангела

2 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети

2 февраляФаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

1 февраляЗвездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

1 февраляЗвездно

Супруга Александра Скичко переехала с ним в Черкассы: "Будем жить на два города"

1 февраляЗвездно

Тарзан рассказал, как отомстит экс-любовнице

1 февраляМодно

Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять