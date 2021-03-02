"Вона просто відвернулася": український дизайнер розповів про сварку з Могилевською

Жан Гріцфельдт в програмі "Зірковий шлях" звернувся до співачки

Дизайнер Жан Гріцфельдт одягає Тіну Кароль, Світлану Лободу, Мішу Романову, Анжеліку Варум, Дана Балана і Алана Бадоєва. Він дружить майже з усіма в українському шоу-бізнесі. Хоча не обходиться і без скандалів.

В ефірі "Зіркового шляху" Жан розповів про конфлікт з Наталею Могилевською, який стався деякий час назад.

Дизайнер Жан Гріцфельдт

Фото: прес-служба

"Була історія з Наталею Могилевською. Це мене трошки зачепило. Тому що я дуже люблю її творчість... Я пам'ятаю, під час участі Могилевської на одному з телешоу вона написала, щоб попрацювати стосовно сукні. А у мене якраз тоді була Лобода, я в якійсь такій був запарі. Я кажу: "Наташо, вибач. Не хочу зробити, знаєш, погано. Немає часу", – згадує дизайнер.

Гріцфельдт каже, що, ймовірно, артистка не так його зрозуміла і образилася. Через який час, коли Жан зустрів Могилевську на одному заході, діалог у них не склався.

Співачка Наталя Могилевська

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"На Viva! Бал, я підходжу, кажу: "Наталю, вітаю, це я, Жан. Давайте сфотографуємось". Я б може і не підійшов, але того вечора мама говорить: "Буде Наталія, сфоткайся для мене". І Могилевська розвертається і просто починає розмовляти з кимось", – поділився він.

У програмі "Зірковий шлях" Жан Гріцфельдт звернувся до Могилевської: "Я хочу зробити офіційну заяву: "Наталю, я дуже люблю вашу творчість. Давайте попрацюємо. Я думаю, що разом ми могли б зробити щось дуже круте".

Зоряні колеги тепло відгукуються про дизайнера і намагаються не пропускати його показів.

"Ми з Жаном дружимо, кожен показ у нього – це шоу справжнє, і він щось обов’язково вигадує", – сказав ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов.

Захоплений дизайнером і музикант Дмитро Каднай.

"Талановитий арт-майстер, цікавий. Навіть якщо б ми не товаришували, то я б приходив. Завжди вражає", – поділився музикант.

Дивіться програму "Зірковий шлях" в ефірі телеканалу "Україна".

Раніше ми писали, що Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером.

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