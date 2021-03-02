Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Вона просто відвернулася": український дизайнер розповів про сварку з Могилевською

Сьогодні, 18:30

Жан Гріцфельдт в програмі "Зірковий шлях" звернувся до співачки

Дизайнер Жан Гріцфельдт одягає Тіну Кароль, Світлану Лободу, Мішу Романову, Анжеліку Варум, Дана Балана і Алана Бадоєва. Він дружить майже з усіма в українському шоу-бізнесі. Хоча не обходиться і без скандалів.

В ефірі "Зіркового шляху" Жан розповів про конфлікт з Наталею Могилевською, який стався деякий час назад.

Дизайнер Жан Гріцфельдт
Фото: прес-служба

"Була історія з Наталею Могилевською. Це мене трошки зачепило. Тому що я дуже люблю її творчість... Я пам'ятаю, під час участі Могилевської на одному з телешоу вона написала, щоб попрацювати стосовно сукні. А у мене якраз тоді була Лобода, я в якійсь такій був запарі. Я кажу: "Наташо, вибач. Не хочу зробити, знаєш, погано. Немає часу", – згадує дизайнер.

Гріцфельдт каже, що, ймовірно, артистка не так його зрозуміла і образилася. Через який час, коли Жан зустрів Могилевську на одному заході, діалог у них не склався.

Співачка Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"На Viva! Бал, я підходжу, кажу: "Наталю, вітаю, це я, Жан. Давайте сфотографуємось". Я б може і не підійшов, але того вечора мама говорить: "Буде Наталія, сфоткайся для мене". І Могилевська розвертається і просто починає розмовляти з кимось", – поділився він.

У програмі "Зірковий шлях" Жан Гріцфельдт звернувся до Могилевської: "Я хочу зробити офіційну заяву: "Наталю, я дуже люблю вашу творчість. Давайте попрацюємо. Я думаю, що разом ми могли б зробити щось дуже круте".

Читайте також:
Могилевська вручила Поляковій розкішний подарунок із золота (фото)

Зоряні колеги тепло відгукуються про дизайнера і намагаються не пропускати його показів.

"Ми з Жаном дружимо, кожен показ у нього – це шоу справжнє, і він щось обов’язково вигадує", – сказав ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов.

Захоплений дизайнером і музикант Дмитро Каднай.

"Талановитий арт-майстер, цікавий. Навіть якщо б ми не товаришували, то я б приходив. Завжди вражає", – поділився музикант.

Дивіться програму "Зірковий шлях" в ефірі телеканалу "Україна".

Раніше ми писали, що Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп "Натусик, залітай на шампусик": Могилевська записала експериментальний трек з тіктокерами Наталя Могилевська раптово зізналася в коханні Ірині Білик: "Наші поцілунчики нескінченні"
дизайнер Наталя Могилевська
Реклама

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни

Популярні статті

Сьогодні, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

Вчора, 19:14Смачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

Вчора, 19:00Зірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

Вчора, 18:30Смачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Вчора, 15:20Зірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

Вчора, 14:30Зірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Вчора, 13:46Зірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

Вчора, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Вчора, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Вчора, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

28 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

28 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

Новини партнерів

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти