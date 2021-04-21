Спіймати Кайдаша, Атлантида і Пік страху – оголошено номінантів кінопремії Золота Дзиґа-2021
Поки в Голлівуді готуються до "Оскара" в Україні оголосили номінантів на п'яту щорічну національну кінопремію – Золота Дзиґа-2021. Цього року з'явилася нова номінація для ігрових серіалів
Українська кіноакадемія оголосила номінантів на премію Золота Дзиґа-2021, церемонія якої торік вперше пройшла онлайн. Цього року відбудеться вже п'ята церемонія нагородження національної кінопремії та дивлячись на список номінантів – боротьба за нагороди буде палкою.
Отже, вже цього червня будуть оголошені переможці й ми дізнаємося. Та "Золота Дзиґа" цього року набула змін – було додано ще одну номінацію – "Найкращій ігровий серіал", тому, серіаломани, готуйтеся.
Всього на участь у конкурсі цього року було висунуто 86 робіт.
Найкращий фільм:
- "Атлантида"
- "Земля блакитна, ніби апельсин"
- "Погані дороги"
- "Толока"
- "Черкаси"
Найкраща чоловіча роль:
- Кулініч Юрій ("Погані дороги")
- Ламах Євген ("Черкаси")
- Римарук Андрій ("Атлантида")
Найкраща жіноча роль:
- Клімова Марина ("Погані дороги")
- Кошкіна Марина ("Забуті")
- Сахно Іванна ("Пік страху")
- Черкашина Оксана ("Погані дороги")
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Колтовський Ігор ("Погані дороги")
- Примогенов Олег ("Толока")
- Сова Дмитро ("Черкаси")
- Соловйов Сергій ("Погані дороги")
- Хом'як Дмитро ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Вітовська Ірма ("Казка старого мельника")
- Вороніна Оксана ("Погані дороги")
- Матросова Юлія ("Погані дороги")
Найкраща режисерська робота" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка):
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Ворожбит Наталка ("Погані дороги")
- Іллєнко Михайло ("Толока")
Найкращий сценарій:
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Ворожбит Наталка ("Погані дороги")
- Іллєнко Михайло ("Толока")
Найкраща операторська робота:
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Іванов Володимир ("Погані дороги")
- Цвєтков В’ячеслав ("Земля блакитна, ніби апельсин")
Найкращий монтаж:
- Банніков Іван ("Земля блакитна, ніби апельсин")
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Чорний Олександр ("Погані дороги")
Найкращі візуальні ефекти:
- Москаленко Олексій ("Атлантида")
- Москаленко Олексій ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
- Сушильников Артем ("Пік страху")
- Толмачов Станіслав ("Толока")
Найкращий грим:
- Лукашенко Ганна ("Атлантида")
- Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
- Петровська Марія ("Безславні кріпаки")
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- "Зарваниця"
- "Земля блакитна, ніби апельсин"
- "Юкі"
Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова):
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- "Схрон"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
- "Історія України за 5 хвилин"
- "Прізвище в кишені"
- "Риска"
Найкращий ігровий серіал:
- "І будуть люди"
- "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
- "Перші ластівки. Zалежні"
- "Спіймати Кайдаша"
Нагадуємо, що ви можете подивитися онлайн сім лауреатів тогорічної кінопремії Золота Дзиґа, серед яких і хіт з Ірмою Вітовською "Мої думки тихі".
Всі подробиці в спецтемі Золота дзиґа-2021
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