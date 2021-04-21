Спіймати Кайдаша, Атлантида і Пік страху – оголошено номінантів кінопремії Золота Дзиґа-2021

Поки в Голлівуді готуються до "Оскара" в Україні оголосили номінантів на п'яту щорічну національну кінопремію – Золота Дзиґа-2021. Цього року з'явилася нова номінація для ігрових серіалів

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на премію Золота Дзиґа-2021, церемонія якої торік вперше пройшла онлайн. Цього року відбудеться вже п'ята церемонія нагородження національної кінопремії та дивлячись на список номінантів – боротьба за нагороди буде палкою.

Отже, вже цього червня будуть оголошені переможці й ми дізнаємося. Та "Золота Дзиґа" цього року набула змін – було додано ще одну номінацію – "Найкращій ігровий серіал", тому, серіаломани, готуйтеся.

Всього на участь у конкурсі цього року було висунуто 86 робіт.

Номінанти на кінопремію Золота Дзиґа-2021 Фото: прес-служба, dzygamdb.com, kino-teatr.ru

Повний список номінантів на кінопремію "Золота Дзиґа-2020"

Найкращий фільм:

"Атлантида"

"Земля блакитна, ніби апельсин"

"Погані дороги"

"Толока"

"Черкаси"

Найкраща чоловіча роль:

Кулініч Юрій ("Погані дороги")

Ламах Євген ("Черкаси")

Римарук Андрій ("Атлантида")

Найкраща жіноча роль:

Клімова Марина ("Погані дороги")

Кошкіна Марина ("Забуті")

Сахно Іванна ("Пік страху")

Черкашина Оксана ("Погані дороги")

Кадр з фільму "Пік страху" Фото: прес-служба

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Колтовський Ігор ("Погані дороги")

Примогенов Олег ("Толока")

Сова Дмитро ("Черкаси")

Соловйов Сергій ("Погані дороги")

Хом'як Дмитро ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

Найкраща жіноча роль другого плану:

Вітовська Ірма ("Казка старого мельника")

Вороніна Оксана ("Погані дороги")

Матросова Юлія ("Погані дороги")

Найкраща режисерська робота" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка):

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталка ("Погані дороги")

Іллєнко Михайло ("Толока")

Кадр з фільму "Атлантида" Фото: прес-служба

Найкращий сценарій:

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталка ("Погані дороги")

Іллєнко Михайло ("Толока")

Найкраща операторська робота:

Васянович Валентин ("Атлантида")

Іванов Володимир ("Погані дороги")

Цвєтков В’ячеслав ("Земля блакитна, ніби апельсин")

Найкращий монтаж:

Банніков Іван ("Земля блакитна, ніби апельсин")

Васянович Валентин ("Атлантида")

Чорний Олександр ("Погані дороги")

"Погані дороги" Фото: facebook.com/uafilmacademy

Найкращі візуальні ефекти:

Москаленко Олексій ("Атлантида")

Москаленко Олексій ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")

Сушильников Артем ("Пік страху")

Толмачов Станіслав ("Толока")

Найкращий грим:

Лукашенко Ганна ("Атлантида")

Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")

Петровська Марія ("Безславні кріпаки")

Найкращий повнометражний документальний фільм:

"Зарваниця"

"Земля блакитна, ніби апельсин"

"Юкі"

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" Фото: dzygamdb.com

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова):

"Бульмастиф"

"ІНО"

"Схрон"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

"Історія України за 5 хвилин"

"Прізвище в кишені"

"Риска"

Найкращий ігровий серіал:

"І будуть люди"

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

"Перші ластівки. Zалежні"

"Спіймати Кайдаша"

Кадр з серіалу "Спіймати Кайдаша" Фото: kino-teatr.ru

Нагадуємо, що ви можете подивитися онлайн сім лауреатів тогорічної кінопремії Золота Дзиґа, серед яких і хіт з Ірмою Вітовською "Мої думки тихі".

Всі подробиці в спецтемі Золота дзиґа-2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися