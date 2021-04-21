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Спіймати Кайдаша, Атлантида і Пік страху – оголошено номінантів кінопремії Золота Дзиґа-2021

Сьогодні, 15:00

Поки в Голлівуді готуються до "Оскара" в Україні оголосили номінантів на п'яту щорічну національну кінопремію – Золота Дзиґа-2021. Цього року з'явилася нова номінація для ігрових серіалів

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на премію Золота Дзиґа-2021, церемонія якої торік вперше пройшла онлайн. Цього року відбудеться вже п'ята церемонія нагородження національної кінопремії та дивлячись на список номінантів – боротьба за нагороди буде палкою.

Отже, вже цього червня будуть оголошені переможці й ми дізнаємося. Та "Золота Дзиґа" цього року набула змін – було додано ще одну номінацію – "Найкращій ігровий серіал", тому, серіаломани, готуйтеся.

Всього на участь у конкурсі цього року було висунуто 86 робіт.

Номінанти на кінопремію Золота Дзиґа-2021
Номінанти на кінопремію Золота Дзиґа-2021
Фото: прес-служба, dzygamdb.com, kino-teatr.ru

Повний список номінантів на кінопремію "Золота Дзиґа-2020"

Найкращий фільм:

  • "Атлантида"
  • "Земля блакитна, ніби апельсин"
  • "Погані дороги"
  • "Толока"
  • "Черкаси"

Найкраща чоловіча роль:

  • Кулініч Юрій ("Погані дороги")
  • Ламах Євген ("Черкаси")
  • Римарук Андрій ("Атлантида")

Найкраща жіноча роль:

  • Клімова Марина ("Погані дороги")
  • Кошкіна Марина ("Забуті")
  • Сахно Іванна ("Пік страху")
  • Черкашина Оксана ("Погані дороги")

Кадр з фільму "Пік страху"
Кадр з фільму "Пік страху"
Фото: прес-служба

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Колтовський Ігор ("Погані дороги")
  • Примогенов Олег ("Толока")
  • Сова Дмитро ("Черкаси")
  • Соловйов Сергій ("Погані дороги")
  • Хом'як Дмитро ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Вітовська Ірма ("Казка старого мельника")
  • Вороніна Оксана ("Погані дороги")
  • Матросова Юлія ("Погані дороги")

Найкраща режисерська робота" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка):

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Ворожбит Наталка ("Погані дороги")
  • Іллєнко Михайло ("Толока")

Кадр з фільму "Атлантида"
Кадр з фільму "Атлантида"
Фото: прес-служба

Найкращий сценарій:

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Ворожбит Наталка ("Погані дороги")
  • Іллєнко Михайло ("Толока")

Найкраща операторська робота:

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Іванов Володимир ("Погані дороги")
  • Цвєтков В’ячеслав ("Земля блакитна, ніби апельсин")

Найкращий монтаж:

  • Банніков Іван ("Земля блакитна, ніби апельсин")
  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Чорний Олександр ("Погані дороги")

"Погані дороги"
"Погані дороги"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Найкращі візуальні ефекти:

  • Москаленко Олексій ("Атлантида")
  • Москаленко Олексій ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
  • Сушильников Артем ("Пік страху")
  • Толмачов Станіслав ("Толока")

Найкращий грим:

  • Лукашенко Ганна ("Атлантида")
  • Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
  • Петровська Марія ("Безславні кріпаки")

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • "Зарваниця"
  • "Земля блакитна, ніби апельсин"
  • "Юкі"

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"
Фото: dzygamdb.com

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова):

  • "Бульмастиф"
  • "ІНО"
  • "Схрон"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

  • "Історія України за 5 хвилин"
  • "Прізвище в кишені"
  • "Риска"

Найкращий ігровий серіал:

  • "І будуть люди"
  • "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
  • "Перші ластівки. Zалежні"
  • "Спіймати Кайдаша"

Кадр з серіалу "Спіймати Кайдаша"
Кадр з серіалу "Спіймати Кайдаша"
Фото: kino-teatr.ru

Нагадуємо, що ви можете подивитися онлайн сім лауреатів тогорічної кінопремії Золота Дзиґа, серед яких і хіт з Ірмою Вітовською "Мої думки тихі".

Всі подробиці в спецтемі Золота дзиґа-2021

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