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MARUV влаштувала гарячі танці на концерті Моргенштерна в Дубаї – відео

Сьогодні, 17:57

Співачка показала, як проводить час на відпочинку

Співачка MARUV, яка не так давно була членом журі російського шоу , влаштувала гарячі танці на концерті російського репера Моргенштерна в Дубаї.

В InstaStories вона поділилася відео, на якому разом з подругою танцює тверк на концерті скандального виконавця.

"Трохи тверкнули" – підписала відео співачка.

MARUV на концерті Моргенштерна в Дубаї
Відео: instagram.com/maruvofficial
MARUV на концерті Моргенштерна в Дубаї
Відео: instagram.com/maruvofficial

MARUV зараз відпочиває в Дубаї, як і багато популярних російських зірок. Нагадаємо, що нещодавно нове інтерв'ю Моргештерна викликало резонанс в Мережі. Репер заявив, що що він з 15 років п'є горілку і вживає наркотики і це не заважає йому заробляти мільйони.

Сама MARUV теж часто потрапляє в скандали . Багато хто її засуджує за виступи в Росії і провокаційні наряди.

Раніше ми розповідали, хто такий Моргенштерн.

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MARUV Моргенштерн
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