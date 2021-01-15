MARUV влаштувала гарячі танці на концерті Моргенштерна в Дубаї – відео
Співачка показала, як проводить час на відпочинку
Співачка MARUV, яка не так давно була членом журі російського шоу , влаштувала гарячі танці на концерті російського репера Моргенштерна в Дубаї.
В InstaStories вона поділилася відео, на якому разом з подругою танцює тверк на концерті скандального виконавця.
"Трохи тверкнули" – підписала відео співачка.
MARUV зараз відпочиває в Дубаї, як і багато популярних російських зірок. Нагадаємо, що нещодавно нове інтерв'ю Моргештерна викликало резонанс в Мережі. Репер заявив, що що він з 15 років п'є горілку і вживає наркотики і це не заважає йому заробляти мільйони.
Сама MARUV теж часто потрапляє в скандали . Багато хто її засуджує за виступи в Росії і провокаційні наряди.
Раніше ми розповідали, хто такий Моргенштерн.
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