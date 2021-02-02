"Алла, це ти?": шанувальники переплутали MARUV з Пугачовою
На новому фото співачка багатьом нагадала Примадонну
Не так давно в Мережі порівнювали наряди Алли Пугачової і Леді Гаги , доді це всіх здивували. Ну, а що в Instagram писатимуть, що співачка MARUV схожа на Примадонну – до цього точно ніхто не був готовий. Проте, в коментарях під останнім постом досить згадок Алли Борисівни.
Співачка поділилася фото, на якому вона позує в чорному худі. Саме на цьому фото співачка багатьом нагадала Пугачову.
Правда, чим саме MARUV схожа на легендарну співачку шанувальники не уточнили.
"Думала Алла Пугачова", "Алла, це ти?", "На першій фотки Пугачова", – пишуть в Мережі.
А ми пропонуємо подивитися, може і правда MARUV і Алла Пугачова схожі.
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