"Алла, це ти?": шанувальники переплутали MARUV з Пугачовою

На новому фото співачка багатьом нагадала Примадонну

Не так давно в Мережі порівнювали наряди Алли Пугачової і Леді Гаги , доді це всіх здивували. Ну, а що в Instagram писатимуть, що співачка MARUV схожа на Примадонну – до цього точно ніхто не був готовий. Проте, в коментарях під останнім постом досить згадок Алли Борисівни.

Співачка поділилася фото, на якому вона позує в чорному худі. Саме на цьому фото співачка багатьом нагадала Пугачову.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Правда, чим саме MARUV схожа на легендарну співачку шанувальники не уточнили.

"Думала Алла Пугачова", "Алла, це ти?", "На першій фотки Пугачова", – пишуть в Мережі.

А ми пропонуємо подивитися, може і правда MARUV і Алла Пугачова схожі.

Алла Пугачова і MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial, instagram.com/_alla.pugacheva_

Раніше ми розповідали, що дочка Алли Пугачової переспівала хіт мами "Миллион алых роз"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися