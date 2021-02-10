Ані Лорак показала струнку фігуру в обтислому спортивному костюмі

Співачка розповіла, як їй вдається завжди залишатися у формі

Ані Лорак, яка нещодавно побувала в Україні, вирішила поділитися з шанувальниками секретами своєї стрункості. В Instagram співачка розповіла про свої ритуали для підтримки фігури

З ким Ані Лорак проведе День святого Валентина поки невідомо, а якщо у вас вже є кохана людина, але не знаєте, як його здивувати – ми підготували 14 оригінальних ідей до свята.

Артистка опублікувала знімки, на яких продемонструвала свою підтягнуту фігуру і написала, які вправи виконує щоранку.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Тренування співачки складається з розминки, присідань в три підходи по 20 разів, вправ на прес – 40-50 разів, стрибків, і віджимань від підлоги – 20 разів.

Якщо ж часу на тренування немає, артистка рекомендує робити планку.

Ані Лорак додала, що після тренування приймає контрастний душ.

"Судини отримають сплеск, це покращує кровообіг і тонус організму", – додала артистка.

Також співачка розповіла, що надає перевагу на сніданок вівсянку на воді з ложкою меду або яєчню.

Раніше ми розповідали, як Ані Лорак виглядає наприкінці робочого дня.

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