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Як почати кар'єру в журналістиці: особистий досвід телеведучої Марини Кухар

Сьогодні, 18:19

Вона починала свій шлях з друкованих видань, які спеціалізувалися на економічних темах

Ведуча Марина Кухар
Ведуча Марина Кухар
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Незабаром в Україні завершиться навчальний рік, почнеться основна сесія ЗНО і випускники будуть обирати майбутню спеціальність. А як починала свою кар'єру в журналістиці – розповіла ведуча новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар.

"Як це не парадоксально, я зрозуміла, що хочу бути журналістом тільки коли вже почала працювати. Не буду кривити душею, мій вибір професії навряд чи був усвідомленим. Вдома, під бабусиним крилом, я була таким собі диванно-книжковим божеством, якому не можна було заважати – "Тихо, Мариночка вчиться, пише, малює". Так як мені дійсно подобалося писати і у мене непогано виходило, здавалося, що ця професія мені підійде", – розповіла Марина Кухар.

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Телеведуча згадує, як на початку свого шляху, вступивши до Інституту журналістики, і уявити не могла, що стане обличчям новин на центральному телебаченні. Студентам на початку 90-тих в чужому місті, без батьків під боком, з малесенькою стипендією – єдине, про що доводилося думати – це про виживання. На мрії про славу – просто не залишалося часу.

"Після роботи в кількох друкованих виданнях, де я спеціалізувалася на економічних темах, я прийшла на той час на найперспективніший телеканал в службу новин, де шукали репортера моєї спеціалізації. І залишилася там працювати", – поділилася Марина Кухар.

В ефірі телеканалу "Україна" телеведуча першою повідомляє ранкові новини вже майже 10 років. Зараз успішна журналістка зіззнається, що не уявляє себе в іншій професії.

Тим часом ми з'ясували, що таке синдром професійного вигорання і як повернути інтерес до своєї роботи.

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Джерело: Сьогодні
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