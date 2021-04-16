Анна Панова і Олег Панюта відкрили секрети ідеального голосу

До Всесвітнього дня голосу ведучі розповіли, як опанувати своїм голосом і стати переконливим співрозмовником

Милозвучність, приємний тембр, вміло розставлені інтонаційні акценти – невід'ємні риси телеведучих, яких щодня готові слухати мільйони українців. До Всесвітнього дня голосу, який відзначають 16 квітня, ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" розповіли, як опанувати своїм голосом, вдосконалити власне звучання і стати переконливим співрозмовником.

Олег Панюта зізнається, що завжди думав, що його впізнають через зовнішність. Але, на минулому тижні, коли ведучий в масці забирав ліки в аптеці, жінка поруч сказала: "А я думаю, що це за голос такий знайомий?" Тому, голос не менш важливий, ніж картинка.

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Олег Панюта Фото: прес-служба

"Мій голос – це один з ключових професійних елементів. Звичайно, телебачення, це – відео насамперед, але голос допомагає отримати до емоції інформацію, і вона повинна бути чіткою, зрозумілою, хвилюючою. Саме тому голос треба, як то кажуть, берегти і плекати. Наприклад, люблю поласувати морозивом, але кожен раз повинен подумати – чи варто ризикувати", – розповів Олег Панюта.

Анна Панова підкреслює важливість голосу, як інструменту комунікації, який має вагому роль для кожного з нас у повсякденному житті.

Телеведуча Анна Панова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Чи звертали увагу, як відштовхуюче звучать різкі, верескливі ноти, коли людина в істериці або гніві? Навіть якщо ми сперечаємося або конфліктуємо з кимось ефективніше говорити неголосно, знижуючи тон. Так ви краще донесете до співрозмовника свої аргументи. Ну що, я переконала вас, що Дня голосу, який ми відзначаємо 16 квітня, – вас теж стосується?" – зазначила Анна Панова.

Готуючись до кожного ефіру, телеведучі приділяють увагу не тільки зовнішньому вигляду, ретельному вичитуванні сюжетів, а й тому, як вони будуть звучати.

"Підготовка до кожного ефіру – це і "розігрів" голосу, щоб він не підвів в найвідповідальніший момент: можу трохи поспівати гами, або якусь улюблену пісню. Також, є спеціальні вправи для губ і язика, що дозволяють чітко вимовляти потрібні слова в потрібний момент", – поділився Олег Панюта.

Нашому слуху приємніше низькі, грудні голосу. Такі нотки може відшукати не тільки чоловік з баритоном, але і жінка з сопрано.

"Щоб заговорити таким голосом, потрібно ... гудіти. Або мукати – як вам більше подобається. Наберіть побільше повітря в легені, і випускайте його, кажучи "ммммм .....". Можна постукати себе кулаками по грудині, коли "мукаєте". Якщо повторити так кілька разів – відразу помітите, що голос став більш "оксамитовим". У будь-якій ситуації, коли важливо добре звучати, – дихайте глибоко. Спокійний стан тіла допомагає вам бути на приємних нотах", – розповіла Анна Панова.

Ведучі відзначають, що професійна постановка голосу – процес тривалий, тут краще звернутися до експертів з техніки мови. І пам'ятайте: голосові зв'язки "не люблять" алкоголю, шоколаду, насіння з горіхами і холодних напоїв. Нехай ваш голос звучить гармонійно, щоб слухати вас було справжнім задоволенням!

Тим часом ток-шоу "Говорить Україна" сьогодні виповнилося 9 років.

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