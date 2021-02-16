Ляльки Barbie, курячі кістки і мертві мухи: що колекціонують зірки Голлівуду в себе вдома

Лідером у рейтингу найдивніших колекцій став Девід Лінч

У багатьох з нас в дитинстві було хобі – колекціонувати різні речі, які тепер нам можуть здатися дуже дивакуватими. Зірки не виняток, причому деякі з них почали збирати цікаві предмети лише нещодавно. Книги, холодну зброю, пластиковий посуд і навіть павуки – що тільки не колекціонують знаменитості.

Телеведуча ранкового шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка поспілкувалася з журналісткою Оленою Кук і дізналася, що колекціонують голлівудські селебриті.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка Фото: прес-служба

Брутальний, мужній і привабливий Джонні Депп, як виявилося, дуже ніжний у житті. Актор колекціонує... ляльок Barbie. Спочатку актор збирав їх для своєї дочки, та поступово зробив це своїм улюбленим заняттям. Свою колекцію зірка "Піратів Карибського моря" поповнила цікавими моделями: в Джонні є мінікопії Бейонсе, Мерилін Монро, Одрі Гепберн. Він серйозно ставиться до свого хобі, тому сам купує і ляльок, і аксесуари для них.

А ось чарівна Анджеліна Джолі в захваті від холодної зброї, якою захопилася ще з дитинства.

"Я ходила в музей Ренесансу, коли була маленька. Там було багато кинджалів та іншої зброї. Це історія. Я бачу прекрасне у всьому цьому знарядді", – поділилася якось Анджеліна Джолі в інтерв'ю.

У 12 років юній Джолі подарували кинджал, і після цього вона не змогла зупинитися. Тепер акторка має колекцію із сотень зразків.

Актор Том Генкс – справжній романтик. Він колекціонує друкарські машинки, на яких також пише книги. Іноді актор бере одну із собою, коли знімається, щоб у перерві розслабитися. Для нього кожна машинка наче окрема особистість.

Том Хенкс, Анджеліна Джолі, Бред Пітт Фото: Getty Images

Однак по-справжньому дивні колекції у Девіда Лінча. Режисер "Твін Пікса" збирає мертвих мух, щурів, курячі кістки та навіть використані жуйки. Одного разу його колекція мало не загубилася в аеропорту, і працівники були дуже здивовані вмісту режисерського багажу.

Детальніше про те, для чого колекціонувати ті чи інші предмети, дізнайтеся у сюжеті:

Сюжет: Олена Кук

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