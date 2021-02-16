Куклы Barbie, куриные кости и мертвые мухи: что коллекционируют звезды Голливуда у себя дома
Лидером в рейтинге самых странных коллекций стал Дэвид Линч
У многих из нас в детстве было хобби – коллекционировать разные вещи, которые сейчас могут показаться даже диковинными. Звезды не исключение и при этом, некоторые из них начали собирать интересные предметы лишь недавно. Книги, холодное оружие, пластиковая посуды и даже пауки – что только не коллекционируют знаменитости.
Телеведущая утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка пообщалась с журналисткой Еленой Кук и узнала, что же коллекционируют голливудские селебрити.
Брутальный, мужественный и привлекательный Джонни Депп, как оказалось, очень даже нежный по натуре. Актер коллекционирует... кукол Barbie. Вначале актер собирал их для своей дочки и постепенно сделал это своим любимым занятием. Свою коллекцию звезда "Пиратов Карибского моря" пополнил интересными моделями: у него есть мини-копии Бейонсе, Мэрилин Морно, Одри Хепберн. Он серьезно относится к своему хобби, поэтому сам покупает и куклы, и аксессуары к ним.
А вот обаятельная Анджелина Джоли без ума от холодного оружия, которым увлеклась еще с детства.
"Я ходила в музей Ренессанса, когда была маленькая. Там было много кинжалов и другого оружия. Это история. Я вижу прекрасное во всех этих снаряжениях", – поделилась как-то Анджелина Джоли в интервью.
В 12 лет юной Джоли подарили кинжал и после этого она не смогла остановиться. Теперь, будучи уже взрослой, актриса содержит коллекцию из сотен образцов.
Актер Том Хэнкс – настоящий романтик. Он коллекционирует печатные машинки, на которых он также пишет книги. Иногда актер берет с собой на съемки, чтобы расслабиться. Для него – каждая машинка – будто отдельная личность.
Однако по-настоящему странные коллекции – у Дэвида Линча. Режиссер "Твин Пикса" собирает мертвых мух, крыс, куриные кости и даже использованные жевачки. Однажды его коллекция чуть не потерялась в аэропорту и работники были очень удивлены содержимому багажа режиссера.
Подробнее о том, для чего коллекционировать те или иных предметы, узнайте в сюжете:
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