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Барбі — 62! Як з'явилася на світ лялька з обличчям і костюмом українки

Сьогодні, 17:08

Спочатку ляльку Барбі випустили в двох варіантах

Ляльці Барбі виповнилося 62 роки. Точніше, 62 роки від дня, коли лялька надійшла в продаж. І якщо спочатку на виставці цю іграшку представили в одному варіанті, то зараз варіацій Барбі – безліч. Можна вибрати собі ляльку з різним кольором волосся, фігурою або професією.

В інформаційно-розважальному шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" ведуча Юлія Галушка вирішила розповісти історію створення культової ляльки. Тим більше, серед сотень ляльок є одна – з обличчям і костюмом українки.

Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Ведуча "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Спочатку ляльку Барбі випустили в двох варіантах: блондинку і брюнетку в однакових костюмах – чорно-білих купальниках, які можна було купити окремо. Вони були виготовлені з дорослими рисами обличчя і яскравим макіяжем.

Українська фехтувальниця і олімпійська чемпіонка, а нині – найбільш титулована фехтувальниця світу Ольга Харлан, розповіла, що в дитинстві вона ділила свою ляльку Барбі з подругою, вони шили їй різний одяг і гралися разом.

Фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом для створення ляльки Барбі
Фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом для створення ляльки Барбі
Фото: instagram/olgakharlan

Цікаво, що саме Ольга Харлан стала прототипом для створення ляльки Барбі в костюмі фехтувальниці. За словами спортсменки, для неї самої стало несподіванкою, що першою українкою для створення всесвітньо відомої ляльки стала саме вона.

Як Ольга провела 2020 рік і коли планує завершити свою спортивну кар'єру – детальніше дивіться в сюжеті:

Раніше ми з'ясували, хто із зірок Голлівуду колекціонує ляльки Барбі.

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лялька Барбі іграшка
Джерело: Сьогодні
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