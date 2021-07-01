Білорусь виключили з Європейської мовної спілки. Країна не зможе брати участь в Євробаченні

Вчора, 30 червня, Європейський мовний союз (EBU) виключив Белтелерадіокомпанію з організації. Тепер країна не зможе представляти своїх артистів на популярному конкурсі "Євробачення"

Білорусь усунули від "Євробачення" / Фото: eurovision.tv

Відтепер Білорусь, яку в цьому році відсторонили від "Євробачення" в Роттердамі, не транслюватиме конкурс на телебаченні, а білоруські артисти не зможуть взяти в ньому участь. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті "Суспільного".

"Як повідомляє Euroradio, з 1 липня БТРК більше не матиме доступу до низки послуг, доступних для членів EBU. Зокрема Білорусь не зможе здійснювати: обмін новинами і музичним контентом; право на трансляцію певних музичних і спортивних подій; юридична, технічна і дослідницька експертиза; служби захисту інтересів", – йдеться в заяві.

Своєю чергою Белтелерадіокомпанія відреагувала на це рішення з сарказмом.

"Белтелерадіокомпанія з усмішкою і деяким задоволенням вітає довгоочікуваний факт призупинення співпраці з ЄВС – організацією, у якої не було, немає і ніколи не буде своєї особистої думки", – повідомила Белтелерадіокомпанія в Instagram.

Як відомо, Європейський мовний союз – це об'єднання національних організацій мовлення, до якого входять 115 членських організацій у 56 країнах, а також понад 30 партнерів в країнах Африки, Америки та Азії. Європейський мовний союз управляє системами обміну майже 2000 телепрограм і є організатором "Євробачення".

Скандал з Білоруссю навколо "Євробачення-2021"

"Галасы ЗМеста" / Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/

Нагадаємо, що замість білоруського гурту VAL, який ще рік тому мав стати учасником конкурсу "Євробачення", від Білорусі вирішили відправити інший колектив – гурт "Галаси ЗМеста". "Галаси ЗМеста" підтримували Олександра Лукашенка, а також висміювали лідерів протестів у Білорусі. У той час як виконавці гурту VAL брали активну участь в мітингах і критикували владу.

У підсумку пісня "Я навчу тебе" групи "Галаси ЗМеста" була відхилена організаторами конкурсу "Євробачення". У ній знайшли політичний контекст, зокрема, в приспіві: "Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему".

Наступна пісня, яку висунув гурт, також порушувала правила конкурсу. У підсумку організатори "Євробачення" і зовсім відмовили Білорусі в участі у2021 році.

Раніше переможців "Євробачення-2021" звинуватили в плагіаті пісні.