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Беларусь исключили из Европейского вещательного союза. Страна не сможет участвовать в Евровидении

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 июля, 15:56
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Вчера, 30 июня, Европейский вещательный союз (EBU) исключил Белтелерадиокомпанию из организации. Теперь страна не сможет представлять своих артистов на популярном конкурсе "Евровидение"
Беларусь отстранили от "Евровидения"
Беларусь отстранили от "Евровидения" / Фото: eurovision.tv

Отныне Беларусь, которую в этом году отстранили от "Евровидения" в Роттердаме, не будет транслировать конкурс на телевидении, а беларусские артисты не смогут в нем участвовать. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте "Суспільного".

"Как сообщает Euroradio, с 1 июля БТРК больше не будет доступа к ряду услуг, доступных для членов EBU. В частности Беларусь не сможет осуществлять: обмен новостями и музыкальным контентом; право на трансляцию определенных музыкальных и спортивных событий; юридическая, техническая и исследовательская экспертиза; службы защиты интересов", – говорится в заявлении.

В свою очередь Белтелерадиокомпания отреагировала на это решение с сарказмом.

"Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения", – сообщила Белтелерадиокомпания в Instagram.

Как известно, Европейский вещательный союз – это объединение национальных вещательных организаций, в которое входят 115 членских организаций в 56 странах, а также более 30 партнеров в странах Африки, Америки и Азии. Европейский вещательный союз управляет системами обмена почти 2000 телепрограмм и является организатором "Евровидения".

Скандал с Белорусью вокруг "Евровидения-2021"

"Галасы ЗМеста"
"Галасы ЗМеста" / Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/

Напомним, что вместо белорусской группы VAL, которая еще год назад должна была стать участницей конкурса "Евровидение", от Беларуси решили отправить другой коллектив – группу "Галасы ЗМеста". "Галасы ЗМеста" поддерживали Александра Лукашенко, а также высмеивали лидеров протестов в Беларуси. В то время как исполнители группы VAL принимали активное участие в митингах и критиковали власть.

В итоге песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" была отклонена организаторами конкурса "Евровидение". В ней нашли политический контекст, в частности, в припеве: "Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему".

Следующая песня, которую выдвинула группа, также нарушала правила конкурса. В итоге организаторы "Евровидения" и вовсе отказали Беларуси в участии в 2021 году.

Ранее победителей "Евровидения-2021" обвинили в плагиате песни.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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