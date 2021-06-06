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Переможців Євробачення-2021 звинуватили в плагіаті пісні

Вчора, 12:17

Учасники музичної групи з Нідерландів вважають, що італійські рокери скопіювали їхню пісню

Måneskin звинуватили в плагіаті
Måneskin звинуватили в плагіаті
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Нещодавно соліста італійської групи Måneskin Даміано Давида, яка перемогла на "Євробаченні" цього року, звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Фронтмен рок-групи здав тест на наркотики, щоб спростувати всі домисли. Результат показав відсутність заборонених речовин в крові. Тепер же Måneskin звинуватили в плагіаті пісні, з якою вони перемогли на "Євробаченні-2021".

Музиканти групи з Нідерландів The Vendettas в ефірі німецького телеканалу RTL заявили, що їхня пісня You want it, you've got it 1994 року схожа на композицію італійських рокерів Zitti E Buoni.

Måneskin
Måneskin
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Але один з учасників голландської групи Йоріс Лінссен вирішив поміркувати, чи вважається плагіатом схожість з піснею, яка була випущена ще до народження італійських рокерів.

"Тепер належить зрозуміти, чи це плагіат. Молоді люди, звісно, ще не народилися за часів нашої групи. Але учасники Maneskin самі зазначали, що рок-н-рол ніколи не вмирає", – сказав Йоріс Лінссен.

Він попросив музичних експертів розібратися в цьому питанні.

Пропонуємо порівняти ці дві пісні.

Måneskin – Zitti E Buoni

The Vendettas – You want it, you've got it

Нагадаємо, після завершення "Євробачення – 2021" розгорівся ще один скандал. Команду представниці Мальти запідозрили, в розтраті бюджетних грошей на букмекерські ставки, щоб збільшити шанс на перемогу.

Також представниця Росії Маніжа збирається судитися з російським глянцем. Журналісти видання Wonderzine у своєму матеріалі запевняють, що пройти Нацвідбір артистці допомогли дуже впливові друзі з російського уряду

Раніше не обійшлося без скандалу і в Україні. Постановників номера Go_A на Євробаченні-2021 звинуватили в крадіжці ідеї. Трохи пізніше Національна суспільна телерадіокомпанія України заявила, що не бачить в номері представників України порушень авторських прав.

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Євробачення плагіат Maneskin
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