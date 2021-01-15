WhatsApp відклав на чотири місяці обмін особистими даними з Facebook

Ніхто не буде заблокований або видалений 8 лютого, заспокоїли розробники месенджера

Компанія Facebook Inc., яка є власником сервісу WhatsApp, вирішила на чотири місяці відкласти оновлення політики конфіденційності цього популярного месенджера.

Про це 15 січня повідомляє адміністрація додатку, яким користуються понад мільярд чоловік.

У WhatsApp заявили, що було багато дезінформації, котра викликала занепокоєння, тому вони хочуть допомогти всім користувачам зрозуміти їхні принципи роботи.

"WhatsApp був побудований на простій ідеї: те, чим ви ділитеся з друзями і сім'єю, залишається між вами. Це означає, що ми завжди будемо захищати ваші особисті розмови із допомогою наскрізного шифрування, щоб ні WhatsApp, ні Facebook не могли бачити ці приватні повідомлення. Ось чому ми не ведемо журналів, з ким всі обмінюються повідомленнями або кому телефонують. Ми також не можемо бачити ваше місце розташування і не передаємо ваші контакти в Facebook", – підкреслили розробники месенджера.

Представники кажуть, що переносять дату поновлення політики конфіденційності:

"Ніхто не буде заблокований чи видалений 8 лютого. Ми також збираємося зробити набагато більше, щоб усунути дезінформацію про те, як конфіденційність і безпека працюють у WhatsApp. Потім ми будемо поступово звертатися до людей, щоб вони переглядали правила в зручному для них темпі, перш ніж 15 травня з'являться нові можливості для бізнесу".

Нагадаємо, адміністрація месенджера вже заявляла, що Facebook не матиме доступу до листуванням і списків контактів користувачів WhatsApp через нову політику конфіденційності.

Раніше месенджер WhatsApp зобов'язав своїх користувачів ділитися особистими даними з Facebook. Тепер Facebook, а також його родинні компанії зможуть отримати дані про номер телефону, фото і ім'я профілю, відомості про транзакції, номери, збережені в телефонних книжках, інформацію про мобільні пристрої користувачів WhatsApp і навіть їхні IP-адреси (відповідно, і потенційне місцезнаходження).

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