WhatsApp отложил на четыре месяца обмен личными данными с Facebook

Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля, успокоили разработчики мессенджера

Компания Facebook Inc., которая является владельцем сервиса WhatsApp, решила на четыре месяца отложить обновление политики конфиденциальности этого популярного мессенджера.

Об этом 15 января сообщает администрация приложения, которым пользуются более миллиарда человек.

В WhatsApp заявили, что было много дезинформации, вызывающей беспокойство, поэтому они хотят помочь всем пользователям понять их принципы работы.

"WhatsApp был построен на простой идее: то, чем вы делитесь с друзьями и семьей, остается между вами. Это означает, что мы всегда будем защищать ваши личные разговоры с помощью сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть эти личные сообщения. Вот почему мы не ведем журналы, с кем все обмениваются сообщениями или созваниваются. Мы также не можем видеть ваше местоположение и не передаем ваши контакты в Facebook", – подчеркнули разработчики мессенджера.

Представители говорят, что переносят дату обновления политики конфиденциальности:

"Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать гораздо больше, чтобы устранить дезинформацию о том, как конфиденциальность и безопасность работают в WhatsApp. Затем мы будем постепенно обращаться к людям, чтобы они пересматривали правила в удобном для них темпе, прежде чем 15 мая появятся новые возможности для бизнеса".

Напомним, администрация мессенджера уже заявляла, что Facebook не будет иметь доступа к перепискам и спискам контактов пользователей WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности.

Ранее мессенджер WhatsApp обязал своих пользователей делиться личными данными с Facebook. Теперь Facebook, а также его родственные компании смогут получить данные о номере телефона, фото и имя профиля, сведения о транзакциях, номерах, сохраненных в телефонных книжках, информацию о мобильных устройствах пользователей WhatsApp и даже их IP-адреса (соответственно, и потенциальное местонахождение).

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