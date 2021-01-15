Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

WhatsApp отложил на четыре месяца обмен личными данными с Facebook

Сегодня, 22:44

Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля, успокоили разработчики мессенджера

Компания Facebook Inc., которая является владельцем сервиса WhatsApp, решила на четыре месяца отложить обновление политики конфиденциальности этого популярного мессенджера.

Об этом 15 января сообщает администрация приложения, которым пользуются более миллиарда человек.

В WhatsApp заявили, что было много дезинформации, вызывающей беспокойство, поэтому они хотят помочь всем пользователям понять их принципы работы.

"WhatsApp был построен на простой идее: то, чем вы делитесь с друзьями и семьей, остается между вами. Это означает, что мы всегда будем защищать ваши личные разговоры с помощью сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть эти личные сообщения. Вот почему мы не ведем журналы, с кем все обмениваются сообщениями или созваниваются. Мы также не можем видеть ваше местоположение и не передаем ваши контакты в Facebook", – подчеркнули разработчики мессенджера.

Читайте также:
Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Представители говорят, что переносят дату обновления политики конфиденциальности:

"Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать гораздо больше, чтобы устранить дезинформацию о том, как конфиденциальность и безопасность работают в WhatsApp. Затем мы будем постепенно обращаться к людям, чтобы они пересматривали правила в удобном для них темпе, прежде чем 15 мая появятся новые возможности для бизнеса".

Напомним, администрация мессенджера уже заявляла, что Facebook не будет иметь доступа к перепискам и спискам контактов пользователей WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности.

Ранее мессенджер WhatsApp обязал своих пользователей делиться личными данными с Facebook. Теперь Facebook, а также его родственные компании смогут получить данные о номере телефона, фото и имя профиля, сведения о транзакциях, номерах, сохраненных в телефонных книжках, информацию о мобильных устройствах пользователей WhatsApp и даже их IP-адреса (соответственно, и потенциальное местонахождение).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Facebook конфиденциальность данные WhatsApp секретность мессенджер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
Нежные и пышные сырники! Получится у всех
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица

Популярные статьи

Сегодня, 19:40Здорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

Сегодня, 12:19Вкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

Сегодня, 11:13Фаново

"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

Сегодня, 10:41Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 07:30Фаново

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:00Фаново

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:30Events

День святого Василия: поздравления с днем ангела

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

13 январяФаново

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

13 январяЗвездно

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

13 январяПсихо

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

13 январяФаново

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяЗвездно

Младшая дочь Пугачевой спела легендарный хит мамы "Миллион алых роз" – видео

13 январяЭксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

13 январяФаново

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

13 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 13 января: Водолею поступят заманчивые предложения, а Рыбам нужно выложиться на работе

Новости партнеров

Приходил в себя: постаревший Басков вызвал недоумение фанатов
Приходил в себя: постаревший Басков вызвал недоумение фанатов
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Раскрыты подробности смерти Бориса Грачевского
Раскрыты подробности смерти Бориса Грачевского
Вкусный и простой салат из морской капусты с яйцом
Вкусный и простой салат из морской капусты с яйцом
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять