Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Коронавірус пахне. Собак вчать винюхувати хворобу

Сьогодні, 14:01

У Таїланді цьому навчають лабрадорів

У Таїланді собак навчають винюхувати хвороби у людей, в яких симптоми ще не проявилися або у тих, хто хворіє безсимптомно. Як чотириногі це роблять – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Коронавірус пахне, вважають в Таїланді, де навчають собак винюхувати хвороби. До спеціального пристрою на зразок каруселі прикріплюють баночки зі зразками вірусу. Потім лабрадор обходить кожну, і коли визначає потрібну – сідає поруч.

Читайте також:
Вчені в США з'ясували, чому нові штами коронавірусу заразніші

Якщо пес вгадує правильно, то отримує за це ласощі. Тренери кажуть, що чотириногі помиляються дуже рідко.

У Києві з 00 години 20 березня до 9 квітня вводять суворі карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій міста. Ми з'ясували, чи закриють метро і як будуть працювати школи в цей час.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Полтаві посилюють карантин: що заборонено ВООЗ рекомендує використовувати вакцину Johnson&Johnson проти нових мутацій коронавірусу Чи закриють метро і як будуть працювати школи? Все про новий "локдаун" в Києві "Помаранчевих" стало менше: в Україні оновили карантинні зони
Таїланд собака коронавірус
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает

Популярні статті

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Вчора, 15:42Зірково

В Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу (відео)

Вчора, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Вчора, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Вчора, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

16 березняЗірково

Сховався з її плечима: Волочкова засвітила нового бойфренда

16 березняЗірково

Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

16 березняЗірково

Олег Винник розповів, які фото йому надсилає Павло Зібров. Це дуже несподівано

16 березняСмачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

16 березняАктуально

Не пали: як правильно підібрати термозахист для волосся

16 березняФаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

16 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Новини партнерів

Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Хадид демонстрирует самое модное окрашивание начала 2021 года
Хадид демонстрирует самое модное окрашивание начала 2021 года

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти