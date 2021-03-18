Коронавірус пахне. Собак вчать винюхувати хворобу
У Таїланді цьому навчають лабрадорів
У Таїланді собак навчають винюхувати хвороби у людей, в яких симптоми ще не проявилися або у тих, хто хворіє безсимптомно. Як чотириногі це роблять – далі в матеріалі.
Коронавірус пахне, вважають в Таїланді, де навчають собак винюхувати хвороби. До спеціального пристрою на зразок каруселі прикріплюють баночки зі зразками вірусу. Потім лабрадор обходить кожну, і коли визначає потрібну – сідає поруч.
Якщо пес вгадує правильно, то отримує за це ласощі. Тренери кажуть, що чотириногі помиляються дуже рідко.
У Києві з 00 години 20 березня до 9 квітня вводять суворі карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій міста. Ми з'ясували, чи закриють метро і як будуть працювати школи в цей час.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше