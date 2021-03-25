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"Як зморщене простирадло": з'явилися кумедні фото пса з аномальними складками

Сьогодні, 09:30

Шестимісячний шарпей на прізвисько Харві розчулив інтернет

22-річна Тереза Молл Аргуімбау з іспанської Менорки показала в Instagram кумедні фотографії свого шестимісячного цуценяти породи шарпей на прізвисько Харві. За словами господині, "він виглядає як зморщене простирадло".

"Найбільше мені подобаються у Харві його зморшки і гігантське подвійне підборіддя", – сміється Тереза.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

На знімках дуже важко розрізнити, де лежить вихованець, а де зім'яте простирадло чи рушник.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

До речі, величезні складки не тільки додають цуценяті неймовірної чарівності, але й спричиняють проблеми. За Харві потрібен спеціальний догляд.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

Спочатку через обвисаючу шкіру собака навіть не міг відкрити очі. Це спричинило інфікування, і протягом двох місяців щеня взагалі нічого не бачило.

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У Харві навіть є своя сторінка в Instagram, де регулярно з'являються його милі знімки.

Фото: instagram.com/harvey.thesharpei

Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк у Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав і тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

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фото собака пес
Джерело: instagram.com/harvey.thesharpei
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