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Місячний календар на тиждень 14-20 лютого 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 лютого, 10:20
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Згідно з місячним календарем, День святого Валентина буде сповнений спокус.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 14-20 лютого 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 14-20 лютого 2022 року

  • 14 лютого, понеділок – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – перша чверть. День Святого Валентина, як і належить святу закоханих, буде наповнений спокусами, коли погано виходить контролювати свої бажання та слабкості.

  • 15 лютого, вівторок – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

  • 16 лютого, середа – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня о 18:57. День внутрішньої свободи та розкутості, коли можна веселитися та насолоджуватися життям.

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  • 17 лютого, четвер – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

  • 18 лютого, п'ятниця – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

  • 19 лютого, субота – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

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  • 20 лютого, неділя – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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