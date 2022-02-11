Лунный календарь на неделю 14-20 февраля 2022 года

Согласно лунному календарю, День святого Валентина будет полон искушений и соблазнов.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину февраля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 14-20 февраля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 14-20 февраля 2022 года

14 февраля, понедельник – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть. День святого Валентина, как и положено празднику влюбленных, будет наполнен искушениями и соблазнами, когда плохо получается контролировать свои желания и слабости.

15 февраля, вторник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

16 февраля, среда – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние в 18:57. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

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17 февраля, четверг – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

18 февраля, пятница – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

19 февраля, суббота – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

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20 февраля, воскресенье – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

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