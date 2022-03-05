Відомий астролог та екстрасенс назвав дату повного відновлення України після війни

Ми обов'язково переживемо цю навалу! Настане день, коли все закінчиться. І тоді ми зможемо відновити наш дім, нашу Україну

Коли закінчиться війна – відповідь екстрасенса / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/jasondemeo/

Відомий астролог та екстрасенс, експерт шоу "Співають всі!" на каналі "Україна" Макс Гордєєв у своєму Instagram-акаунті опублікував пост, в якому розповів, скільки триватиме війна в Україні і що чекає українців найближчим часом.

Макс Гордєєв запевнив, що війна в Україні – тимчасовий етап, який незабаром закінчиться.

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Я зробив розклад на картах Таро, по ньому стало зрозуміло, коли закінчиться війна в Україні. Перша частина говорить про те, що Путін своїм нападом на Україну перевершив усіх, навіть Гітлера. Він зробив вчинок дурня, а це найнебезпечніше, що може бути, – він упаде, а ми йому допоможемо.

Далі для України випала карта розбите серце – це перший етап, вона означає складний емоційний стан, і карта місяця, а це означає, що шлях незабаром закінчиться.

Наступний етап – це те, що нас з вами чекає: карта сонця та зірки поруч. Друзі, з нами всі найвищі сили, які кажуть, що для нас війна закінчиться з позитивним рішенням, іншого не дано! – розповів Гордєєв.

Також екстрасенс назвав точну дату закінчення війни для українців:

Випало дві карти – 8 та 10. Можна говорити про дні, але тут йде чітке закінчення – від 8 днів до 8 місяців. Це говорить не про те, що війна закінчиться за 8 місяців, а те, що ми відновимося за цей короткий час. Ми впевнено рухаємось до сім'ї та достатку! Не буде в нас жодної ядерної війни та путінського режиму! Потерпіть трохи, і все у нас буде класно! – запевняє екстрасенс.

Нині канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт.

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