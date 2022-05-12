Трамп повернеться в Twitter? Як соцмережі зробили його головним трендсеттером у світі та подарували президентство

Ілон Маск хоче розблокувати акаунт Дональда Трампа у Twitter. Розповідаємо, як одіозний політик, 45-й президент США, маніпулював громадською думкою

Сила соцмереж. Як один пост може спричинити насильство / Фото: Колаж: Сьогодні

У світі соцмереж відбуваються неймовірні зміни. Найбагатша людина на Землі Ілон Маск купує Twitter та розповідає про те, яким бачить його майбутнє. Ми вже згадували, які твіти вплинули на людство.

Тепер Ілон Маск заявив на конференції видання Financial Times, що дозволив би колишньому президентові США Дональду Трампу повернутися до Twitter.

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Я скасував би заборону, – заявив Маск.

Сам Трамп поки що не відреагував на коментарі Ілона.

Вплив соцмереж

У січні 2021 року соціальні мережі заблокували акаунти Дональда Трампа. Це рішення з'явилося після того, як 6 січня того ж року Трамп закликав своїх шанувальників штурмувати Капітолій у Вашингтоні. Дональд не міг прийняти поразку на президентських виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Заклик своїх прихильників через соцмережі на штурм, спричинив масові заворушення, загинули люди.

Керівництво соцмереж США вирішило, що подальша присутність Трампа на їхніх платформах створює ризик насильства. У безпрецедентній кампанії блокування взяли участь Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat та YouTube, Amazon відключили послуги хостингу сервісу Parler, популярного у фанатів Трампа.

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Аккаунти Дональда Трампа в соцмережах заблоковані з 2021 року

Сам Дональд Трамп не приховував, що своїм успіхом багато в чому завдячує саме платформі Twitter.

Без твітів мене тут не було б, – заявив він в інтерв'ю Financial Times 2017 року.

Як Трамп став президентом завдяки соцмережам

21-е століття – це століття технологій та соцмереж. А фейки – наша реальність і величезна проблема, здатна за секунди перевернути наші долі. Необдумані репости можуть призвести до поширення хибної інформації та зіграти комусь на руку.

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Так, у розпал передвиборчої кампанії у США 2016 року на Facebook обрушився шквал критики. Тоді керівництво соцмережі не змогло подолати масу фейкової інформації, яка в мить поширювалася серед користувачів. На думку ЗМІ, це могло вплинути на громадську думку і, зрештою, призвести до перемоги Дональда Трампа.

Справа в тому, що сотні сайтів розміщували у Facebook фейки про Хілларі Клінтон. Ці повідомлення приваблювали користувачів, а відповідно і маніпулювали громадською думкою. Плюс, ЗМІ, які підтримували республіканців, також розміщували в соцмережі неправдиві повідомлення (новини трьох найбільших сайтів республіканців складалися з фейків на 38%).

Трамп вміло використав соцмережі для просування своїх поглядів

Барак Обама порівняв Facebook із "шаленою хмарою пилу". Не можемо не погодитись. Адже тисячу разів прочитавши про те, що голуби – "бендерівські" птахи, яких тренують у підвалах нацисти, та ще й із відповідною візуалізацією, і люди вірять навіть у таке марення. Уявіть тепер мільйони подібних постів, які щомиті з'являються у соцмережах.

Фраза, що соцмережі керують світом, тепер набуває сенсу.

Твіти Трампа

Трамп був популярний у Twitter, а соцмережа процвітала завдяки йому. Сексизм, расизм, насильство – ось що просував Трамп і людям це подобалося. 45-й президент США ненавидить жінок і не приховує цього, він критикував рух #MeToo, називав усіх товстими та потворними, плював з високої гори на кліматичну кризу і вів одну з найкатастрофічніших ініціатив в історії Америки – антиміграційну політику.

Дональд Трамп, здавалося, робив у Twitter, все, що хотів: хейтив Меріл Стріп і Кім Кардашьян, мірявся величиною ядерних кнопок з Кім Чен Ином, закликав штурмувати Капітолій, радив Роберту Паттінсону не приймати назад Крістен Стюарт, брехав, що Барак Обама народився не у США, зневажав роботу незалежних ЗМІ, знущався з мігрантів.

Епоха Трампа запам'ятається спорудою американо-мексиканської стіни, яка мала перешкоджати тим, хто намагався перетнути кордон із США / Фото: Сьогодні

Незважаючи на всю абсурдність його твітів, пости Трампа за долі секунд розліталися по всьому світу, несучи маячню в маси.

Свобода слова?

Чи допустима цензура в соцмережах? Чи має кожна людина право на висловлювання власної позиції в своєму аккаунті? Хочеться відповісти – "так". Але якщо, наприклад, людина вважає, що треба захопити сусідню країну і знищити її народ? А що буде, якщо люди з подібними думками закликатимуть до насильства у соцмережах? Як визначити, де є межа свободи слова?

На ці питання нам доведеться відповісти у найближчому майбутньому.

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