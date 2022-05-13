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Чому флешмоб Лесі Нікітюк #красадляЗСУ – це приниження всіх жінок України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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13 травня, 19:12
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Зіркова телеведуча придумала, на перший погляд, мотиваційний флешмоб. Чим насправді виявилася ініціатива артистки
Флешмоб телеведучої викликав масу суперечок у соцмережах
Флешмоб телеведучої викликав масу суперечок у соцмережах / Фото: Колаж: Сьогодні

З перших днів війни Леся Нікітюк допомагає у Хмельницькому українцям, котрі змушені були покинути свої будинки. У своєму Instagram вона ділиться новинами, корисною інформацією та звітом про виконану роботу волонтерів. Один із постів Лесі викликав масу суперечок. Нікітюк написала, що зараз жінкам важко доглядати за собою, багато "постаріли" і "потьмяніли".

Пост Лесі Нікітюк про запуск флешмобу #красадля ЗСУ
Пост Лесі Нікітюк про запуск флешмобу #красадля ЗСУ / Фото: Сьогодні

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Вона заявила, що в цей складний час українки не мають права розкисати:

Дівчата! Я бачу, як за час війни ми з вами трохи, як це правильно сказати… так шоб себе і вас не образити.. Ну не постаріли, а так би мовити потьмяніли, втратили колір. Короче. Ми не маємо на це право. Я розумію, що такий час. Але час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли – значить вона має виглядати розкішно! Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух ну і чоловічий. Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому. Тому пропоную флеш-моб – виставляємо свої гарні фото під хештегом #красадляЗСУ.

Ініціативу Лесі підтримало багато, серед них і Оля Полякова з Машею Єфросініною, а також солістка гурту KAZKA – Саша Зарицька.

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Травесті-діва Монро, навпаки, обурилася таким б'юті-флешмобом Нікітюк. В своєму Telegram-каналі вона пояснила:

Що за е*аний сексизм та об'єктивація української жінки?! І це на величезну аудиторію. Тобто, Леся Нікітюк досі вважає, що жінок у ЗСУ та теробороні немає. Що, старість – це погано. Що ми не маємо права в стані колосального стресу та нескінченної тривоги ходити без укладки та виглядати, на думку інших, не найс. А першочергове завдання жінки тільки виглядати у всій красі, напомажено і піднімати бойовий дух і обов'язково х*й. Передайте Лесі, що жінка сама вибирає, як виглядати, чим займатись і що комусь піднімати.

Чому флешмоб Лесі Нікітюк – це погана ініціатива

У соцмережах спалахнула справжня дискусія. Чому така ініціатива – це погано і як такий флешмоб насправді принижує українок, пояснили у волонтерській організації "Марш Жінок".

Цей флешмоб – це приниження всіх жінок України, яких таким закликом зведено до функції збудження-підтримки захисників, забувши, що жінки – це самостійні особи, які захищають та відбудовують Україну, – прокоментували активісти.

1. Жінка – спосіб збудження для чоловіків під час війни

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Варто пам'ятати, що такий заклик може мати негативні наслідки для жінок під час війни та спричинити активізацію сексуальних домагань та зґвалтувань.

2. Жінка завжди має виглядати красивою та доглянутою

Усі пам'ятають про сексистське висловлювання, що справжня жінка – прикраса чоловіка та колективу. Під час війни, коли українки вступають до ТРО та ЗСУ, волонтерять, дбають про дітей та батьків, намагаються заробити гроші, щоб прогодувати сім'ю, закликати їх до обов'язкового манікюру та зачісок – неприйнятно.

3. Ігнорування факту, що жінки воюють на фронті

Цікаво, чи замислювалася Леся Нікітюк, коли писала пост, про тих жінок, які зараз захищають Україну від ворога. Як вони повинні почуватися? Кого вони мають тішити?

Письменниця та журналіст Зоряна Біндас розповіла у своєму посту в Instagram, як ставиться до такого флешмобу.

Уявила собі: сидить такий солдат в окопі, відстрілюється. Тиждень не мився, два дні майже не їв, та навіть попити нема чого. Пахнеш, як дика тварина. Чухаєшся весь. Навіть не можна вийти в ближчі кущі в туалет. Але відкриває інсту Лесі Нікітюк, і такий: "Як же гарно виглядає, фух, це розв'яже всі мої проблеми. Зараз виграємо війну.

Звісно, про себе забувати не варто. Якщо ви знаходитесь в умовній безпеці і у вас є можливе бажання зробити б'юті-процедури – робіть. Але, як бути тим, хто не має цієї можливості? Не брати участь у флешмобі? Берегти гроші на їжу, замість того, щоб зробити манікюр? Рятуючи поранених чи сидячи в окопі, дивитись у Instagram на те, як дівчата допомагають тобі своєю красою? Сховатися у підвалі і не чекати порятунку від ЗСУ, бо ти страшна?

Ми віримо, що Леся Нікітюк не вкладала такий сенс у свої слова, але вийшло, як завжди, а хотіла зробити добре.

Раніше ми розповідали, чому росіяни схвалюють сексуальне насильство.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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