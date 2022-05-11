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"Голі" стіни та один унітаз: в Києві за 10 тис. гривень здають квартиру, де неможливо жити

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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11 травня, 13:50
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І це не жарт! Господарка зауважила, що ціна "більш ніж приземлена", враховуючи умови
“Голі” стіни та один унітаз: в Києві за 10 тис. гривень здають квартиру, де неможливо жити
“Голі” стіни та один унітаз: в Києві за 10 тис. гривень здають квартиру, де неможливо жити / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві рекордно знизили ціни на оренду квартир. Під час воєнного стану однокімнатну квартиру зі зручностями реально орендувати за 5 тис. гривень, а до війни ціна була 13 тис. гривень. Але є господарі, які встановлюють невиправдану ціну за оренду житла. В Facebook "розлетівся" допис орендодавиці Лілії Гутковської, яка пропонує квартиру без ремонту, сантехніки та меблів за 10 тис. гривень.

Трикімнатна квартира площею 80 кв. метрів знаходиться на 8-му поверсі київського ЖК "Каховська". за 10-15 хв ходьби метро "Лівобережна". Погодьтеся, опис звучить непогано, допоки не побачиш фото оселі без умов для життя. Одразу виникає питання до орендодавця – "За що люди мають платити вам 10 тис. гривень щомісяця?"

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Квартира нагадує укриття через "голі" стіни, які не асоціюються з комфортом. Орендодавиця перерахувала основні "переваги" житла в оголошенні. Серед переліку найбільше "втішив" унітаз, як виявилося, він без зливного бачка.

Квартира 80 кв. м., 8 поверх, стан після будівельників, у квартиру заведена вода, електрика, опалення, стоїть унітаз. У самому ЖК відмінна інфраструктура, охорона, – написала вона.

Орендодавиця зауважила, що ціна 10 тис. гривень щомісяця за квартиру, враховуючи додаткову оплату комуналки, "більш ніж приземлена". Єдиний плюс оголошення – жити можна з тваринами.

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Але хто з українців заплатить 10 тис. гривень за умови, які нагадують укриття?

Ми також розповідали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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