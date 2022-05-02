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Як евакуюватися та знайти безоплатне житло в Україні переселенцям

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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2 травня, 17:03
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Новий проєкт "Там, де вас чекають" спростив процес евакуації та пошуку безоплатного тимчасового прихистку
Як евакуюватися та знайти безоплатне житло в Україні переселенцям
Як евакуюватися та знайти безоплатне житло в Україні переселенцям / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Українці продовжують евакуюватися з гарячих точок в безпечніші регіони. "Укрзалізниця" разом з Міністерством цифрової трансформації та Офісом Президента України, реалізували проєкт "Там, де вас чекають". Мета ініціативи – спростити процес евакуації, пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці українцям, які вимушено покинули домівки через агресію РФ. Про це повідомили в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

В межах проєкту створили сайт з інформацією про актуальну кількість місць в регіонах України для тимчасово переселених. Додатково українці знайдуть за посиланням телефони контактних центрів, куди зможуть звернутися з запитом.

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Місцеві органи влади супроводжуватимуть евакуйованих українців від вокзалів до місця розселення. На 5 вокзалах (у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій) стюарди реєструватимуть в системі охочих евакуюватися та допомагатимуть визначитися з місцем тимчасового поселення.

На 4 вокзалах (у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську) евакуйованих та попередньо зареєстрованих в системі, зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, які сконтактують їх з представниками місцевої влади. Далі їх відвезуть до тимчасового "дому".

Реєструватимуть переселенців не лише на вокзалах, а й на 8 рейсах потягів "Укрзалізниці":

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  • 1. №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
  • 2. №233/234 Покровськ – Чоп.
  • 3. №219/220 Запоріжжя – Львів.
  • 4. №238/237 Одеса – Ужгород.
  • 5. №136/135 Одеса – Чернівці.
  • 6. №13/14 Київ – Солотвино.
  • 7. №43/44 Київ – Івано-Франківськ.
  • 8. №45/46 Лозова – Ужгород.

Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111. Оператори проконсультують пасажирів з основних питань та внесуть дані пасажира в реєстраційну форму. Тим ж, хто з якихось причин не встиг зробити це самостійно, допомагатимуть наші працівники на вокзалах та в поїздах, – зазначають в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Дізнайтеся також, як спілкуватися в новій країні без знання мови.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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