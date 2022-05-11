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"Голые" стены и один унитаз: в Киеве за 10 тыс. гривен сдают квартиру, где невозможно жить

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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11 мая, 13:50
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И это не шутка! Хозяйка отметила, что цена "более чем приземленная", учитывая условия
"Голые" стены и один унитаз: в Киеве за 10 тыс. гривен сдают квартиру, где невозможно жить
"Голые" стены и один унитаз: в Киеве за 10 тыс. гривен сдают квартиру, где невозможно жить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве рекордно снизили цены на аренду квартир. Во время военного положения однокомнатную квартиру с удобствами реально арендовать за 5 тыс. гривен, а до войны цена была 13 тыс. гривен. Но есть владельцы, которые устанавливают неоправданную цену за аренду жилья. В Facebook "разлетелся" пост арендодателя Лилии Гутковской, которая предлагает квартиру без ремонта, сантехники и мебели за 10 тысяч гривен.

Трехкомнатная квартира площадью 80 кв. метров находится на 8-м этаже киевского ЖК "Каховская". В 10-15 минутах ходьбы метро "Левобережная". Согласитесь, описание звучит неплохо, пока не увидишь фото квартиры без условий для жизни. Сразу возникает вопрос к арендодателю: "За что люди должны платить вам 10 тыс. гривен ежемесячно?"

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Квартира напоминает укрытие из-за "голых" стен, которые не ассоциируются с комфортом. Арендодатель перечислила основные "преимущества" жилья в объявлении. Среди перечня больше всего "утешил" унитаз, как оказалось, он без сливного бачка.

Квартира 80 кв. м., 8 этаж, состояние после строителей, в квартиру заведена вода, электричество, отопление, стоит унитаз. В самом ЖК отличная инфраструктура, охрана, – написала она.

Арендодатель отметила, что цена 10 тыс. гривен ежемесячно за квартиру, учитывая дополнительную оплату коммуналки, "более чем приземленная". Единственный плюс объявления – жить можно с животными.

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Но кто из украинцев заплатит 10 тыс. гривен за условия, напоминающие укрытие?

Мы тоже рассказывали, как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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