Чи може дитина з України навчатися в школах Німеччини та без якого щеплення її не візьмуть до навчального закладу – розповіли в Німецькій громадській організації ABLE e.V

Безоплатне навчання в Німеччині: як оформити дитину в школу - 3 кроки / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які вимушено виїхали з країни з дітьми через війну, намагаються не лише знайти високооплачувану роботу, а й оформити дитину в школу. Які 3 пункти необхідно врахувати для оформлення, як адаптуватися дитині без знання мови та куди звертатися за допомогою, розповіли на сторінці в Instagram Німецької громадської організації ABLE e.V.

Чи може дитина з України відвідувати школу в Німеччині?

Так. Діти, які проживають на території Німеччини віком від 6, зобов’язані відвідувати школу щонайменше впродовж 9 років. Правило стосується також українських дітей, які вимушено переїхали. Батьки повинні оформити дитину в школу впродовж перших 6 місяців після офіційної реєстрації в Німеччині. Консультують українців щодо оформлення в школу в Службі з питань міграції молоді Jugendmigrationsdienst.

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Батьки, які не оформили дитину в школу та проживають в Німеччині на постійній основі, вимушені сплатити штраф.

Як оформити дитину в школу?

1. Знайдіть найближчу школу, яка розташована у вашому районі.

Найближча школа до вашого офіційного місця реєстрації відповідальна за вашу дитину, – зазначають на сторінці Німецької громадської організації ABLE e.V.

2. Надішліть на електронну пошту школи лист-запит про бажане оформлення дитини. Опісля запишіться на консультацію для обговорення подальших дій.

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Оформлення дитини в школу / Фото: freepik.com

3. Підготуйте документи для оформлення, якщо в школі готові надати місце вашій дитині: паспорт батьків та дитини, карту щеплень, перекладену на німецьку мову (щеплення проти кору – обов’язкове), документ про реєстрацію (Wohnanmeldung).

Список документів може відрізнятися залежно від школи та Федеральної Землі.

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Як адаптуватися в школі дитині, яка не знає німецької мови?

В Німеччині є інтеграційні класи для дітей та молоді, які не знають німецької: Willkommensklasse та Vorbereitungsklassen. Діти в інтеграційних класах вивчають мову, культуру країни, займаються спортом та математикою.

Ці класи підготують вашу дитину до подальшого навчання у звичайних класах в Німеччині, – зазначають на сторінці Німецької громадської організації ABLE e.V.

Чи може дитина з України розпочати навчання в школі Німеччини у вересні?

Відповідно до Федеральної Землі, в якій ви знаходитесь, можуть запропонувати статус вільного слухача (Gaststatus). Маючи статус, дитина вільно буде відвідувати уроки в німецькій школі. Отримати його можуть діти, які паралельно навчаються онлайн в українській школі.

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